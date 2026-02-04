出坡灑掃耕福田 守護道場如家

花蓮靜思堂的福田志工，長年默默守護靜思堂，把道場當成自己的家。農曆年前，大家齊聚舉辦歲末感恩會，一起彎腰清掃，用最實在的付出迎接新年。出坡結束後，志工們演繹經藏、手語歌串聯彼此的心，最後捧出竹筒，匯聚點滴愛心。從清淨環境到安住人心，在付出與感恩之中，善念持續累積，也讓溫暖不斷延續。

「走起 慢慢來。」

並肩排排站，一次清潔到底，這麼大的空間，每個角落，都不能放過。

慈濟志工 李林月香：「這麼多法親這樣一起做，做到法喜充滿，這要靠人多 人多力量大。」

不過穿著正式服裝來出坡，可不是這群志工的習慣，而是為了這場盛事。

「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭。」

花蓮靜思堂福田志工，舉辦歲末圓緣感恩會，邀請所有家人，回家聚一聚。

「他本來就很愛慈濟，很愛上人，一直到他來到我們福田的時候。」

慈濟志工 林木彬：「進來福田才知道，它真正的是 除了我們體力的，讓靜思堂能夠乾乾淨淨之外，它後面還有一段時間，大家一起共修，所以就是能夠修福又修慧。」

慈濟志工 彭冉妹：「做我們能做的事，像我現在就做福田 擦擦地板，在精舍(做)福田(用)抹布，香積 做香積，學手語 樣樣都很高興。」

「但願人人牽手心連心。」

對外接引眾生、對內培育人才，福田志工在付出中，修福修慧，讓善念持續流轉。

