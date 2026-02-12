出境行李塞車惹議 桃機：單日旅運量估逾16萬「需要時間消化」

桃園機場今日旅運量預估逾16萬人次，旅客在桃園機場第一航廈出境大廳排隊等候辦理報到。(記者朱沛雄攝)

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕農曆春節將至，桃園國際機場開始湧現出境人潮，有民眾在網路發文指出境報到櫃台行李塞車引發議論，桃園國際機場公司表示，今天行李輸送設備運作一切正常，但隨著春節假期即將到來，出國旅客人潮逐步增加，導致尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化，但沒有影響後續作業及班機正常起降。

根據桃機航班運量整點人數預報表統計，清晨7點至10點59分，4個小時內的出境人數就超過2萬人次，大量旅客瞬間湧入導致行李無法即時消化，報到櫃檯後方行李輸送帶上堆滿行李。民眾將畫面貼上社群媒體，質疑會不會是行李處理系統又出現問題。

機場公司說明，今日行李輸送設備運作一切正常，因進入春節連假，出國旅客人潮逐步呈顯，今天旅運量預估超過16萬人次，已是COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情後新高，旅客量、行李數都較過往高峰再增加一成，導致尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化。機場公司表示，已針對春節疏運啟動調節機制，航空、地勤及機場公司等單位也增加作業人力調配，請旅客在出國尖峰時段期間耐心等候。

