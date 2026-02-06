出大事！河北彩伽無預警宣布「又改名了」 達人讚：AV人生的第三章
娛樂中心／綜合報導
日本AV女優河北彩伽因其精緻外貌擁有高人氣，近年來頻繁造訪台灣，更坦言對台灣有「第二個家」的親切感，還開設了「河北彩伽旅遊手帳」IG，分享在台灣的吃喝玩樂，親民形象深受台灣粉絲喜愛。河北彩伽今（6日）在社群宣布大事，她又轉換經紀公司到T-Powers，名字也要改回「河北彩花」。
AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄寫道，這不是河北彩伽第一次更換經紀公司了，但兩次的狀況不太一樣。上一次是離開出道時的經紀公司Cruse Group，然後投效了Mine’s，也因此改名從河北彩花變成了現在的河北彩伽。不過當初之所以離開是因為那時候Cruse Group已經搖搖欲墜，後來也結束營業了，但Mine’可是業界強權之一，沒有經營的問題，所以這次河北彩伽離開的理由不一樣。
一劍浣春秋接著寫道，至於為什麼是T-Powers呢？其實河北想離開Mine’s的風聲在去年下半年就傳開了，因為她可是業界的天下第一人，自然有很多公司想要爭取她的加盟。而在去年11月確定Mine’s留不住人後，在她於韓國舉辦的活動中有不只一家經紀公司到場表達誠意，最後她選擇了T-Powers。
一劍浣春秋最後寫道，除了T-Powers是業界規模最大的經紀公司，做事比較有制度外，河北還需要自由的空間，畢業她在海外有很多發展計畫，如果遇到一間什麼都要管的事務所，那做起事來也會綁手綁腳。這一點手上有過不少藝能人女優的T-Powers是很有經驗的，河北的付費粉絲團以及海外發展計畫應該不會有太多改變，與這家擅長管理的經紀公司合作應該也能固定發片，這對不關心河北事業版圖，只想單純看片的粉絲來說是最重要的。所以敬請期待，更換新東家的河北彩花，AV人生的第三章。
更多三立新聞網報導
HBL「活春宮」15秒影片瘋傳！男女球迷激情全被拍 網批：沒錢開房？
李雅英捐兒福29萬遭郁方轟！ 她嗆老藝人「人家錢怎花關妳什麼事」
《豆腐媽媽》演員墜樓命危！黃家駒昔錄綜藝「高台墜地」 昏迷6天後死亡
復興空難60人死傷！倖存空姐參選 曾曝墜機10秒前「超毛詭異現象」
其他人也在看
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
育幼院出身逆襲！芝田璃子靠3英文單字當影帝妻 驚爆「繼子年紀比她大」
31歲日本女星芝田璃子（Riko Shibata）近日登上日本電視台綜藝節目《上田與女人口出狂言的夜晚》，大方揭露她與奧斯卡影帝、好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）這段相差31歲「父女戀」的跨國婚內幕。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
Lisa雪地辣穿比基尼！羽絨外套「竟要價破百萬」 零下超狂造型身價曝光
BLACKPINK成員Lisa再度以超狂造型掀起熱議。她於4日在IG分享多張旅遊美照，只見她在白雪紛飛的雪地中，僅穿著黑色比基尼，外搭一件羽絨外套大方入鏡，完全不畏低溫，火辣造型瞬間成為話題焦點
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」