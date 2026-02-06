出大事！河北彩伽無預警宣布「又改名了」 達人讚：AV人生的第三章

娛樂中心／綜合報導

日本AV女優河北彩伽因其精緻外貌擁有高人氣，近年來頻繁造訪台灣，更坦言對台灣有「第二個家」的親切感，還開設了「河北彩伽旅遊手帳」IG，分享在台灣的吃喝玩樂，親民形象深受台灣粉絲喜愛。河北彩伽今（6日）在社群宣布大事，她又轉換經紀公司到T-Powers，名字也要改回「河北彩花」。

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄寫道，這不是河北彩伽第一次更換經紀公司了，但兩次的狀況不太一樣。上一次是離開出道時的經紀公司Cruse Group，然後投效了Mine’s，也因此改名從河北彩花變成了現在的河北彩伽。不過當初之所以離開是因為那時候Cruse Group已經搖搖欲墜，後來也結束營業了，但Mine’可是業界強權之一，沒有經營的問題，所以這次河北彩伽離開的理由不一樣。

一劍浣春秋接著寫道，至於為什麼是T-Powers呢？其實河北想離開Mine’s的風聲在去年下半年就傳開了，因為她可是業界的天下第一人，自然有很多公司想要爭取她的加盟。而在去年11月確定Mine’s留不住人後，在她於韓國舉辦的活動中有不只一家經紀公司到場表達誠意，最後她選擇了T-Powers。

一劍浣春秋最後寫道，除了T-Powers是業界規模最大的經紀公司，做事比較有制度外，河北還需要自由的空間，畢業她在海外有很多發展計畫，如果遇到一間什麼都要管的事務所，那做起事來也會綁手綁腳。這一點手上有過不少藝能人女優的T-Powers是很有經驗的，河北的付費粉絲團以及海外發展計畫應該不會有太多改變，與這家擅長管理的經紀公司合作應該也能固定發片，這對不關心河北事業版圖，只想單純看片的粉絲來說是最重要的。所以敬請期待，更換新東家的河北彩花，AV人生的第三章。



