出大招了！這縣市打疫苗合條件 有機會中iPhone 17

嘉義市衛生局推出「打疫苗，抽好禮」活動，祭出iPhone 17手機5支，1000元超商禮券、500元超商禮券各100個名額。(嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

為鼓勵嘉義市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，嘉義市衛生局推出「打疫苗，抽好禮」活動，祭出iPhone 17手機5支，1000元超商禮券、500元超商禮券各100個名額，只要設籍市民在10月1日到12月31日期間完成兩種公費疫苗接種，最多有2次抽獎機會，呼籲符合資格，且尚未接種的民眾在期限內接種，賺到保護力，還能抽大獎。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，嘉義市民10月到年底前，只要在嘉義市醫療院所(含學校及社區接種站)接種公(自)費流感疫苗及新冠疫苗者，最多可獲得2次抽獎機會，其中完成公(自)費流感疫苗接種者，可獲得500元超商禮券1次抽獎機會，共100個名額；另活動期間，完成公(自)費流感及新冠疫苗接種者，可再獲得1次抽獎機會，頭獎為iPhone 17手機5名，未獲頭獎的民眾可再抽1000元超商禮券，名額100名。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，今年度民眾接種疫苗情形相當踴躍，呼籲符合公費資格且尚未接種民眾，盡速前往疫苗合約醫療院所接種。(嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

廖育瑋說，本活動以全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)符合抽獎資格的疫苗接種清冊，透過電腦隨機抽出得獎名單，抽獎過程會全程錄影，得獎名單將公布於嘉義市衛生局網站。

另為方便民眾接種疫苗，衛生局與疾病管制署、全聯福利中心攜手合作，在嘉義市全聯指定門市設置2場免費社區接種站，2場接種站分別於11月8日上午9點到12點在全聯民權店，11月15日上午9點到12點在全聯興業西店開設，提供新冠和流感疫苗接種服務，凡在此兩場接種站完成接種任一疫苗的民眾，還能獲得全聯提供的健康好禮1份，民眾可把握機會，攜帶健保卡及相關證明文件前往接種。

廖育瑋說，今年度民眾接種疫苗情形相當踴躍，呼籲符合公費資格且尚未接種民眾，盡速前往疫苗合約醫療院所接種，人人有機會抽中好禮。

衛生局提醒，流感疫苗及新冠疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，請民眾盡早接種，保護自己與家人。

