出奇招！調查局前副局長成動保專家 拍到野生小石虎出生就賞30萬

前調查局副局長孫承一退休不得閒，他號召發起的中華民國石虎保護協會正式成立，將結社農村社區，只要拍到野生小石虎出生就賞30萬。

剛卸下調查局副局長的孫承一退休生活不得閒，他號召發起的中華民國石虎保護協會正式成立，他不但獲選首任理事長，更找來一堆學者專家一起參與保護石虎的工作，期許透過監測與社區合作來復育瀕危石虎，與人類互利共生，不讓石虎成為「雲豹第二」，他更仿效瑞士保護狼獾作法，只要有農村社區提供野生石虎產下小石虎影像，協會就獎勵30萬元給該社區，比政府因應少子化的一胎補助10萬元還優渥。

孫承一去年7月屆齡退休，他搖身一變從偵辦各類刑事犯罪與捍衛國家安全的執法人員，轉換成保育石虎的動保推手，協會成立包括50位創始會員，除了張仕賢與蔡靜涵2位優秀企業家擔任副理事長、動保教授裴家騏與台灣管理學會ESG執行長齊德彰、廉政署前副署長沈鳳樑、台北地院國安專庭法官許凱傑都獲聘協會顧問，此外，調查局台北市調查處前副處長王光齊為該協會秘書長，剛退休的調查局副局長吳以公也擔任常務監事，這些學者專家與司法人員投入保護石虎，除了對於保育石虎都有共同理念，也都是孫承一長期爬山的山友。

孫承一平常最大休閒就是爬山，一起加入石虎保護協會的夥伴都喜歡山林，希望藉由保護石虎來回饋台灣，孫承一說，全台估計尚存400到600隻石虎，依台灣野生動物學會理事長裴家騏研究認為恐低於500隻，這也是物種從盛轉衰的轉捩點、可能走向滅絕。

由孫承一推動的中華民國石虎保護協會在16日正式成立

孫承一笑稱，他爬山多年卻從沒見過石虎，不過，100年前，石虎遍布台灣丘陵地帶，主食是齧齒類動物，即捕捉老鼠且能抑制鼠害，並和人類可互利共生，若石虎絕種，很可能重演台灣彌猴在天敵雲豹消失後、數量失控暴增的生態巨變。

孫承一希望未來對石虎進行長期監測，因此找來教授裴家騏與賴玉菁等權威，一起協助復育工作，並結合農村社區進行保育行動，齊德彰教授也將協助與企業鏈結，引入ISO17298把企業的資源，轉化為石虎保育的能量與推動跨域協作平台，並希望讓更多人一起為台灣的動物保護工作投下心力。

