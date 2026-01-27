南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

這是不是所謂的假民調、真奧步！台南市第八選區現任議員周嘉韋，突然接到支持者反應，接到民調電話詢問支持人選，不過卻刻意漏掉現任的他，讓周嘉韋趕緊在社交平台上澄清，自己會參選尋求連任，也呼籲黨中央重視，慎防類似的小動作影響初選的公平。













出奧步? 台南議員初選民調疑被漏掉 周嘉韋:力拚連任

詢問市議員人選的民調電話，竟然對現任的議員周嘉韋，隻字未提。（圖／民視新聞）









民進黨台南市長初選剛底定，不過卻有支持者傳來訊息，指出詢問市議員人選的民調電話。竟然對現任的議員周嘉韋，隻字未提。

台南市議員周嘉韋說：「在民調的過程中，刻意去漏掉部分候選人，這樣其實是造成民眾的誤導，也會讓民眾誤以為說，是不是有些候選人，接下來不參選了啊。」

議員質疑這是惡意的小動作。事實上在台南市第八選區，民進黨有四席現任議員，目前檯面上有意參選共五人，預計提名四人，而在國民黨部分現任兩席，有三人有意參選，預計提名三席，至於民眾黨也有一名參選人要參與競逐。





台南市第八選區，議員應選六席，台面上已有九人競爭！（圖／民視新聞）





台南市議員蔡宗豪表示：「我們國民黨應該有三席的空間，那現在檯面上，有意角逐的是童小芸，如果說在登記參選之前，沒有其他候選人的話，那應該是會徵召她。」

相對於國民黨打算多提一席，民進黨的部分恐怕就得先辦初選。

台南市議員陳怡珍表示：「越多人願意投身其實都是一個，好的事情那其實都是，交給選民去做決定，以民進黨來講就是，一個初選的機制嘛。」

民眾黨議員擬參選人江明宗強調：「我們自己本身會依照自己的步調，好好的去關心在地深入在地。」

六席議員席次，台面上三黨裡就有九人要競爭，而且挑戰者也都是有經驗的選將，選情相對激烈。而民進黨內，之前因為市長初選的緣故，如今換成議員選戰登場，黨內競爭的煙硝味又起。

台南市議員周嘉韋表示：「那其實這些奧步，都應該要呼籲黨中央要正視。」

假民調之名排擠特定對象，甚至是佔線電話干擾民調進行，都是初選可能出現的小動作，議員也直接呼籲黨中央，不可不察。





