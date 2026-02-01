出家人肇事被攔拒酒測 情緒激動遭警大外割制伏

林姓出家男子前晚開車行經台中市北區五義街涉嫌肇事，連保險桿都撞掉，仍未熄火還想駕車離開，遭到熱心民眾攔下。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

五十七歲林姓男子為出家人，三十一日晚開車行經台中市北區五義街時，因不明原因碰撞他人車輛後，倒車欲駛離，被熱心市民攔下，沒想到員警獲報趕至要實施酒測，林男卻不斷推擠拒測，警方使出大外割將他壓制管束，直到救護車到場後情緒恢復，酒測後並無酒精反應。林辯稱是因「血糖低」釀禍，詳細案發原因待查，後續由受損車主求償。

台中市第二警分局三十一日晚間六時許獲報，北區五義街靠近崇德路口處有車禍，警方到場調查，開車的林姓男子是出家人，當時沿由錦新街沿五義街往崇德路方向行駛，自述因血糖過低，不慎撞上同向熄火停於路旁的黑色轎車，向前滑行約五十公尺至崇德路遭熱心民眾攔下。

警方欲對林男酒測時，林男因現場圍觀民眾眾多，情緒過於激動，不斷推擠拉扯進行抗拒，為免林男的激烈舉動，造成自傷傷人之虞，警方實施柔道大外割動作，將林男壓制在地，直至救護車到場，林男才恢復理智，情緒漸趨平穩。

經警方實施呼氣酒測，林男無酒精反應，隨即送醫治療，全案後續由受損車主向林男協調賠償事宜。