出寫真集秀肌肉被質疑靠藥物 黃國昌扯民進黨：側翼酸言酸語不用放心上
記者陳思妤／台北報導
民眾黨主席黃國昌近期秀出健身成果，宣布推出寫真集，還自信說應該不會輸給新北消防猛男，昨（31）日還在臉書上發布《明年，繼續練》影片，不過不少網友質疑他是靠藥物、醫美變瘦。對此，黃國昌今（1）日又扯民進黨，說側翼的酸言酸語不用放在心上，「置之一笑就好了」。
黃國昌昨天在臉書上發出《明年，繼續練》影片，並於內文中寫道，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了。這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」。
黃國昌表示，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有教練天使耐心魔鬼手段，以及紀錄他體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練」。這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。
不過，不少網友質疑黃國昌的「健身成果」是靠醫美或使用「猛健樂」等藥物。身為黃國昌的教練團成員之一的健身教練李鎗，則在Threads發聲稱，「我只能說開口閉口說國昌老師打猛健樂的人，應該不知道他這一年跟我們訓練到一半時去廁所吐過多少次，被鎖到快昏倒多少次，你做不到不代表別人做不到好嗎？」
黃國昌今天上午出席新北市政府115年元旦升旗暨健走活動，受訪時被問到此事，他表示，「我覺得民進黨吼…那些側翼酸言酸語大家根本不用放在心上，置之一笑就好了」。
黃國昌說，比較重要的是大家多運動，保持身體健康、精神好，這才是最重要的，祝福大家新年快樂。
