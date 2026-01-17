出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運

瑞秋麥亞當斯和狄倫歐布萊恩連手，《荒島囚救》大玩社畜逆襲。（圖／二十世紀影業）





如果被困在荒島上，身邊有個態度惡劣、並隨時要解僱你的老闆，你打算怎麼做？或許這對大多數理性正常的人來說，根本就是一場惡夢，但導演山姆雷米才不會這麼老套地去處理荒島求生電影，他找來了瑞秋麥亞當斯和狄倫歐布萊恩兩位優秀的演員，連手演了一齣超驚狂又充滿黑色諷刺的好戲《荒島囚救》，讓兩人在荒島上的命運翻轉再翻轉。

曾執導過《鬼玩人》、《蜘蛛人》、《奇異博士２：失控多重宇宙》等片的導演山姆雷米以恐怖喜劇著稱，他擅長用誇張和扭曲的視角，構築黑色幽默的戲劇內容。對於即將在29日全台上映的《荒島囚救》，他則首度嘗試在荒島求生的故事架構上，玩出獨特的風格，「我真的很喜歡這部電影的『如果…會怎樣？』的設定，如果一個女同事在工作中被欺騙了呢？如果她有個糟糕又刻薄的老闆呢？如果他們墜機了呢？」

廣告 廣告

《荒島囚救》故事敘述，在公司受盡慣老闆冷嘲熱諷的女員工在一次出差航班中發生空難，她與平日難搞的老闆成為唯二倖存者，漂流至一座與世隔絕的荒島。在島上，女員工使出渾身解數，運用各種求生技巧，力求能在荒島中生存直到獲救。雖然她的求生之路充滿艱辛，惡劣的環境和野生動物的威脅接二連三，但她與慣老闆的權力關係卻依野外求生技巧而有了巧妙的變化，氣焰囂張的老闆也必須放下階級想方設法配合才能活命，平日受到打壓的社畜可以一吐怨氣，但最終，這場生存之戰演變成一場令人不安又帶著驚悚氛圍的鬥智與鬥志之戰，一步步逼近瘋狂邊緣。

山姆雷米進一步表示，雖然這是一場關於意志的競賽：「但電影的主題是權力關係的顛覆，當編劇向我講述了這個故事時，我笑了，我簡直不敢相信他們真的要拍這種電影，即使對我這個拍過很多恐怖驚悚片的人來說，這也太離譜了。」

雖然大導演覺得故事超乎他的想像，卻還是很興奮地接下挑戰，尤其女主角還是曾跟他合作過《奇異博士２：失控多重宇宙》的瑞秋麥亞當斯。而瑞秋在電影中的表現可圈可點，甚至不惜扮醜，並在各種衝突情境中和男主角狄倫歐布萊恩針鋒相對。

山姆雷米在接受美國媒體採訪時，談到了是什麼原因吸引他參與這個項目，除了劇本構思新穎獨特，同時又巧妙地展現了兩個角色在權力關係發生的巨大變化與衝突：「我最喜歡這個故事的地方在於，它的核心是一個弱者逆襲的故事，它不僅講述了在荒島上的生存，更是一部關於女性賦權和蛻變的電影。」而其普世的價值在於，無論地位高低，都需要鼓勵社會各界尊重和善待他人。



【更多東森娛樂報導】

●卸任總經理放飛自我！曾志偉「開趴狂歡」辣妹高難度服務

●「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度

●「美乳女神」全裸床戰太火辣！泰勒絲也認可授權了

