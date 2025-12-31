Yahoo奇摩3C大事紀

出差旅遊必備！「Acer Connect M6E 5G行動WiFi」支援SIM/eSIM/vSIM三網切換 135國開機即連網

Yahoo奇摩3C大事紀
「Acer Connect M6E 5G行動WiFi」支援SIM/eSIM/vSIM三網切換 135國開機即連網
「Acer Connect M6E 5G行動WiFi」支援SIM/eSIM/vSIM三網切換 135國開機即連網

不論是國外出差、假期露營還是遊牧工作，現代人已經離不開網路，但用手機開熱點分享網路，不僅手機容易過熱縮短壽命，訊號還經常不穩定，如果你正為了「必須隨時隨地穩定上網」而煩惱，全新推出的「Acer Connect M6E 5G行動WiFi」集合商務出差、旅遊冒險和日常通勤的實用需求，從三卡支援到軍規防護，從快速連線到超長續航，每項設計都貼心地考量現代人的生活場景，絕對是解決痛點的好夥伴！（圖文：費司特）

Acer Connect M6E外型簡約時尚、一手掌握的小巧機身，重量不到300g。
一手掌握的小巧機身，讓你可以輕鬆放進口袋或是公事包。

 

拿起Acer Connect M6E，你會首先被它的簡約時尚設計所吸引，這不是一台笨重的行動WiFi，而是精心雕琢的科技配件，一手掌握的小巧機身，讓你可以輕鬆放進口袋或是公事包，重量不到300g輕到幾乎無感，完全不會成為出差行李的負擔。

2.4吋螢幕採用直覺的觸控介面，反應靈敏操作相當直覺，即便陽光下也可以清楚顯示。
機身還採用了防撞條設計，邊角處的保護裝置既能吸收碰撞衝擊

2.4吋螢幕採用直覺的觸控介面，反應靈敏操作相當直覺，即便陽光下也可以清楚顯示，機身還採用了防撞條設計，邊角處的保護裝置既能吸收碰撞衝擊，又不失整體的時尚感，上方還貼心附上了掛帶，讓你可以掛在背包、行李箱上。

機身底部USB Type-C充電埠讓你能用同一條線充電手機和行動WiFi，減少出差時的線材負擔
側邊有電源按鍵實體SIM卡槽，而且SIM卡槽並不需要退卡針，只要用力一撥就可打開
側邊有電源按鍵實體SIM卡槽，而且SIM卡槽並不需要退卡針，只要用力一撥就可打開，省去了出門還要帶退卡針的麻煩。
側邊有電源按鍵實體SIM卡槽，而且SIM卡槽並不需要退卡針，只要用力一撥就可打開，省去了出門還要帶退卡針的麻煩。

在機身底部，你會找到USB Type-C充電埠 讓你能用同一條線充電手機和行動WiFi，減少出差時的線材負擔，側邊有電源按鍵實體SIM卡槽，而且SIM卡槽並不需要退卡針，只要用力一撥就可打開，省去了出門還要帶退卡針的麻煩。

Acer Connect M6E 支援「實體SIM卡、eSIM卡、vSIM（虛擬SIM卡）」三網連線型態，並支援OpenVPN的高能網路裝置

Acer Connect M6E是一款專為行動世代打造的 5G 網路分享器，結合強悍效能與高度整合性的，最大的特色就是支援「實體SIM卡、eSIM卡、vSIM（虛擬SIM卡）」三網連線型態，並支援OpenVPN的高能網路裝置，無論你身在台灣或海外，都能依需求自由切換，隨時保持穩定連線。

vSIM 虛擬卡整合SIMO全球連網服務，覆蓋超過135個國家，開機後即可自動搜尋當地最佳訊號，免設定、免換卡，讓出差、旅遊的上網體驗更簡單。

其中vSIM 虛擬卡整合SIMO全球連網服務，覆蓋超過135個國家，開機後即可自動搜尋當地最佳訊號，免設定、免換卡，讓出差、旅遊的上網體驗更簡單、流暢又安心。

Acer Connect M6E 不但支援三頻2.4GHz. 5GHz跟6GHz，同時最多可選2頻2.4 GHz + GHz 5或2.4 GHz +6 GHz。

提起網路能力，Acer Connect M6E也毫不妥協，不但支援三頻2.4GHz. 5GHz跟6GHz，同時最多可選2頻2.4 GHz + GHz 5或2.4 GHz +6 GHz，具備WiFi 6E高速連網能力，提供更寬敞的頻寬、更快的傳輸速度、更穩定的連線品質，搭配5G行動網路，這台設備能確保你在出差期間享受頻寬充足、速度穩定的網路體驗，無論是視訊會議、大檔案傳輸，還是即時資料同步，都能游刃有餘。

Acer Connect M6E能確保你在出差期間享受頻寬充足、速度穩定的網路體驗，無論是視訊會議、大檔案傳輸，還是即時資料同步，都能游刃有餘。

 

想像一個場景，你正拖著行李箱在捷運車站月台上，剛剛下飛機，手機還在自動漫遊狀態，國際漫遊費用正在暴衝，如果有一台行動WiFi，開機後就能自動掃描當地最佳訊號並連線，這時出差的壓力是不是少了一半？

Acer Connect M6E內建「SignalScan」智能掃描，當你抵達任何國家，只要開機，它就會自動偵測當地最強的訊號，無需手動設定複雜的網路參數。

Acer Connect M6E內建的「SignalScan」智能掃描技術正是這樣的設計，當你抵達任何國家，只要開機，它就會自動偵測當地最強的訊號，無需手動設定複雜的網路參數，對於經常國際出差的商務人士來說，這個功能省去了設定當地SIM卡的繁瑣步驟，讓你一下飛機就能立刻進入工作狀態。

Acer Connect M6E支援QRCode與NFC兩種快速連線方式，iPhone用戶只要掃QRCode，即可馬上享受連網樂趣，若是Android手機則只要拿出手機貼一下，就自動連線到WiFi。
Acer Connect M6E支援QRCode與NFC兩種快速連線方式

在過去行動WiFi，最煩人的就是要輸入麻煩的WiFi名稱與密碼，Acer Connect M6E支援QRCode與NFC兩種快速連線方式，iPhone用戶只要掃個QRCode，即可馬上享受連網樂趣，若是Android手機則只要拿出手機貼一下，就自動連線到WiFi，整個過程不超過三秒，非常實用。

Acer Connect M6E具備先進的WPA3加密技術、防火牆機制，SIM卡鎖定與VPN支援

當然，出差在外最重要的就是資安問題，Acer Connect M6E具備先進的WPA3加密技術、防火牆機制，SIM卡鎖定與VPN支援，讓你在公開網路環境下仍能安全傳輸敏感商務資料，多了一層保護，工作心境也更踏實，裝置還會自動進行軟體與韌體更新，隨時抵禦最新的網路威脅，讓你可以安心連網。

Acer Connect M6E內建 8000mAh大容量電池，提供28小時的超長續航力，比起得頻繁充電的手機熱點，Acer Connect M6E續航能力明顯勝出！

出差一整天，從上午的會議到下午的業務拜訪，再到晚間的簡報，手機早就沒電了，所幸Acer Connect M6E內建 8000mAh大容量電池，提供你28小時的超長續航力，比起得頻繁充電的手機熱點，Acer Connect M6E續航能力明顯勝出，讓你出差一整天不用擔心沒電的窘境。

Acer Connect M6E 5G藉由2x2 MIMO技術，最多可以同時連線20台裝置，這意味著你的朋友、家人都能透過一台行動WiFi上網！

工作之餘，Acer Connect M6E更是熱愛生活的你的最佳良伴，當你與親朋好友在山區露營享受假期，想要分享即時照片到社群媒體，卻發現訊號弱到不行，或是用手機開熱點，結果手機開始發燙、變得超級慢，這時候Acer Connect M6E就是你的救星！

Acer Connect M6E 5G藉由2x2 MIMO技術，最多可以同時連線20台裝置，這意味著你的朋友、家人都能透過一台行動WiFi上網

 

Acer Connect M6E 5G藉由2x2 MIMO技術，最多可以同時連線20台裝置，這意味著你的朋友、家人都能透過一台行動WiFi上網，每個人都能流暢地刷社群、傳照片、分享當下，完全不用排隊等人用熱點，對比手機開熱點容易卡頓的情況，Acer Connect M6E支援WiFi 6E標準，提供更穩定、更快的網速，再多人同時上網也不會讓整體速度明顯下降。

Acer Connect M6E支援 5G 和 WiFi 6E 雙重連線，無論是訊號強度還是網速穩定性，都足以應對多人使用的需求，不管是影音串流、打GAME還是滑手機，都可以暢遊上網

Acer Connect M6E支援 5G 和 WiFi 6E 雙重連線，無論是訊號強度還是網速穩定性，都足以應對多人使用的需求，不管是影音串流、打GAME還是滑手機，大家都可以暢遊上網，再也不用擔心網路不夠用。

實地在台北市郊山實測，Acer Connect M6E同時連線三支手機、一台平板、一台筆電跟一台Switch的狀態下，可以測得下載206Mbps/上傳83Mbps的網速表現

實地在台北市郊山實測，Acer Connect M6E在同時連線三支手機、一台平板、一台筆電跟一台Switch的狀態下，可以測得下載206Mbps/上傳83Mbps的網速表現，相當令人安心。

即便在山區視訊會議，Acer Connect M6E也能提供裡穩定的網路訊號。

休假期間還是得On Call？沒問題，即便在山區視訊會議，Acer Connect M6E也能提供裡穩定的網路訊號。

Acer Connect M6E通過MIL-STD-810H軍規防摔、IP68防水防塵設計，提供完整的耐用保護，並能在水深1.5公尺處浸泡長達30分鐘

外出旅遊難免遇到突發狀況，機器不小心從背包裡掉出來？突然下雨被淋到？都不是問題！Acer Connect M6E通過MIL-STD-810H軍規防摔、IP68防水防塵設計，提供完整的耐用保護，並能在水深1.5公尺處浸泡長達30分鐘，讓你在山區、海邊，甚至在戶外運動都能放心使用，不用擔心設備受損。

看完以上介紹，你可能會想分享網路開手機熱點不就好了嗎？但開啟熱點不僅會讓手機過熱、讓加速電池老化，使用壽命大幅縮短，加上訊號品質受手機硬體限制，連線不穩定，同時連線多人時，手機會感到明顯卡頓，網速直線下降，長期開啟熱點甚至會影響手機的日常使用體驗。

Acer Connect M6E 5G 為行動工作者而打造，具備強於手機熱點的訊號接收與穩定傳輸，可同時連接20台裝置並維持高速網路，配備28小時長效電力與軍規防護，出差旅遊都能安心使用！

Acer Connect M6E 5G 為行動工作者而打造，具備強於手機熱點的訊號接收與穩定傳輸，可同時連接20台裝置並維持高速網路，配備28小時長效電力與軍規防護，出差旅遊都能安心使用，支援 SIM、eSIM、vSIM 三卡模式與全球 135 國網路覆蓋，輕巧機身便於攜帶，讓你無論身在何處都能享有穩定、安全又靈活的5G連線體驗。

出差旅遊必備！「Acer Connect M6E 5G行動WiFi」

經常需要行動辦公的你，如果還在使用手機開熱點，不妨試著換個角度思考：為什麼不讓一台專業的行動WiFi來負責網路分享工作？你的手機就只需要專注做手機該做的事。從下一次出差、下一次旅遊開始，「Acer Connect M6E 5G」就是正是你一直在找的那台行動WiFi！

