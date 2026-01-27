出差送貨刮中100萬！台中工廠老闆爽喊：要回家跟老婆炫耀

【記者張綵茜／台北報導】春節財神爺提早報到！台彩21日推出春節刮刮樂系列新品，其中「2000萬超級紅包」，頭獎、百萬獎、總獎金及總奬項均是史上最多。今（27日）傳出一名台中工廠老闆出差送貨順路於彰化員林的彩券行買此款刮刮樂，隨手一刮就抱回100萬元，直呼自己被財神爺眷顧，要趕緊回家跟老婆炫耀這份好運。

彰化縣員林的「金財霸彩券行」近日開出一張100萬元大獎，得主是一名台中的工廠老闆。彩券行代理人陳小姐表示，這名中獎人每次到員林出差送貨後，都會順路進店買彩券試試手氣，已成為固定習慣。

當天，他先刮了一張1000元的刮刮樂暖身，接著在代理人介紹下，乾脆地請對方隨手挑選一張剛上市的「2000萬超級紅包」，沒想到一刮就中100萬元，讓他當場又驚又喜，開心大喊：「我受到財神爺眷顧啦！」並笑說要趕緊回家跟老婆炫耀這份好運。

根據台彩公司資料顯示，「2000萬超級紅包」為21日推出春節刮刮樂系列新品，每張售價2000元，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元獎項，頭獎數量、百萬獎、總獎金與總獎項數皆創下歷史新高。

刮刮樂買氣升溫，台中工廠老闆成為春節前夕的幸運兒。台灣彩券公司提供

