出差「幸運抽中輝達顯卡」 公司逼他上繳：獎品算公司財產

中國上海一名8月底才到職的實習生小金，日前因為公司要求出差，到蘇州參加一場由輝達主辦的活動，而他在活動中幸運的抽中了一張輝達的顯卡，相當高興。但是，回到公司後事件傳開，公司卻要求小金把顯卡「上繳給公司」，說這是出差時間內所得的獎品，應該算是公司財產，最後還導致小金離職。

綜合中國媒體報導，小金到蘇州參加輝達舉辦的活動時，現場有一個集章抽獎活動，需要在展區內收集到9個不同展位的LOGO章，才能參加抽獎，而且每人只能領取一張集章卡。

小金在工作完成之後，也順便蓋完了集章卡，而且還幸運的抽中了一張輝達GeForce RTX 5060顯示卡，價值約人民幣3000元（約13266元），讓他相當開心。回到公司後，同事建議他把顯卡賣掉換錢，但是又有同事跟他說，中獎的事已經被公司財務發現了，因為小金是代表公司參加活動，出差的費用都是由公司負責，所以抽中的顯卡應該屬於公司財產，要叫小金把顯卡上繳給公司。

小金聽到之後，親自到財務部門查問，發現財務部的人員其實並不知道他中獎的事情，但是風波在公司越演越烈，連公司高層都介入這件事，雖然最後沒有強行逼小金上繳顯卡，但是人事部門卻跟他說，這件事情鬧得很僵，暗示他離職去別的公司上班。

後來小金在11月19日提交了離職申請，短暫的實習生涯就這樣結束了，他生氣的表示，雖然一張顯卡的價值不高，但卻是自己人生中第一個中過的大獎，所以非常在意。事情爆出之後，許多網友都聲援小金，紛紛批評公司的做法是「吃相難看」，都罵公司太過分了。

報導指出，海南昌宇律師事務所唐泰律師認為，小金得到獎品卻被公司要求「上繳」，要先界定獎品的歸屬，是在「履行職務行為」的成果，還是他自己的運氣好，如果小金參加抽獎是公司指派的，或獎品是主辦方送給公司的，那摩這張顯卡就屬於公司財產。但是小金的例子完全不是這兩種情形，這次輝達是讓參加活動的個人抽獎，中獎屬於偶然性，是小金自己決定要參與的，是他的個人行為，所以顯卡應該歸小金所有。



