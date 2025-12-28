出席上海台商座談 林奕華盼維持好的交流達成「雙城好，兩岸好」

赴上海參加雙城論壇的台北市副市長林奕華，今天下午出席「台北市政府與上海台商座談會」。她表示，希望這樣的聚會，傾聽大家意見，也希望平常就可以維持好的交流，讓兩岸和平、交流、情誼，透過上海、台北市政府合作，達到「雙城好，兩岸好」。

林奕華出席「台北市政府與上海台商座談會」。（圖／中天新聞）

林奕華致詞時表示，這趟行程非常不容易，雙城論壇舉辦至今已是第16年了，一定是要長久來舉辦，也謝謝上海市政府大力協助。原本兩天的時間，行程會非常豐富、匆忙，蔣市長也希望有機會和台商們見面，因為各位是我們的家人，但大家也知道，狀況一直在改變，1219台北發生憾事，接下來台北又要面對跨年晚會、大巨蛋演唱會等大量人潮聚集的時刻，市長必須在台北主持應變、檢討會議，讓市民安心參加活動，因此無法和大家共聚。

林奕華率台北團參訪上海動物園，與園方交換紀念物。（圖／台北市政府提供）

林奕華指出，市長特別交代，大家所關心的問題，只要是台北市政府能夠做到的 我們一定是全力以赴；有需要協調的，也會發揮應有的角色，她也會向市長報告今天討論的內容，讓市長可以立即掌握，她也代表蔣萬安向台商們致上歉意。

林奕華也提到這次在上海對軌道交通建設的考察，並指台北市現在6線齊發，希望把台北、新北、基隆、桃園的共同生活圈，把4座城市的共同榮耀，透過4市平台和基礎建設來做到。另外，最近頗受各界重視的演唱會經濟，台北有大巨蛋、小巨蛋等很多場域，市府也積極學習相關經驗，這也是昨天交流的重點之一。

蔣萬安在雙城論壇主論壇圓滿閉幕後受訪。（圖／中天新聞）

林奕華說，早上蔣萬安來到上海參加主論壇，也和上海市長龔正做了很多意見交換，簽署了2個MOU。另外，在科技醫療、健康樂齡、軌道交通等論壇，也會繼續做相關交流。希望透過這樣的聚會聽聽大家意見，平常大家就可以維持好的交流，讓兩岸和平、彼此的交流和情誼，透過上海、台北市政府合作，達到市長說的「雙城好，兩岸好」。

