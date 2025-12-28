出席上海雙城論壇 蔣萬安盼台海非波濤呼嘯而是和平繁榮

台北市長蔣萬安今天(28日)啟程前往中國上海參加雙城論壇，並將於傍晚返抵台灣。蔣萬安在雙城論壇主論壇致詞表示，他始終相信「接觸比牴觸好、對話比對抗好、了解比誤解好、互動比衝突好」，並期盼在不久的將來，當大家談到台海時，想到的不是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。

台北市長蔣萬安28日啟程前往中國上海參加「2025雙城論壇」，不過，獨派團體「台灣國」一早現身松山機場抗議，痛批蔣萬安向中國國家主席習近平遞出投名狀，更質疑蔣萬安「去中國認賊作父，就不要回來了」。對此，蔣萬安受訪表示，雙城論壇聚焦市政議題，已行之多年，今年邁入第16年，北市府依規定向中央申請，陸委會已核准且樂觀其成，他相信中央政府不會同意此說法。

蔣萬安抵達上海後的首站先和上海市長龔正會晤。蔣萬安表示，在兩岸氛圍緊張下，雙城論壇能夠持續舉辦，彼此面對面坐下來說話，本身就是一種力量，也像是定心丸，告訴兩岸民眾及海內外朋友，「只要願意交流與溝通，和平穩定就有可能」，因此兩岸面對面交流是任何東西都無法取代，愈困難愈需要溝通，大家一起努力，為台北和上海以及為兩岸的和平穩定，走出一條穩健的道路，「雙城好，兩岸一定好」。

隨後登場的主論壇以「科技改變生活」為主軸。蔣萬安致詞表示，1919年五四運動喊出的「德先生(Democrocy)」與「賽先生(Science)」，喚起華人世界對兩大議題的追索，如今「賽先生」就是科技與人工智慧，德先生就是「民惟邦本、本固邦寧」。他也分享台北市陳情系統1999及生生喝鮮奶政策，說明市政就是以人為本。

蔣萬安指出，他前往上海途中飛越台灣海峽，讓他想起數百年來，台海見證先民橫渡黑水溝、二戰的殘酷，以及1949年兩岸人民的悲歡離合與兩岸和平交流。他接著說，此次參加雙城論壇，在台灣有人支持他們對話，也有人質疑此次交流，在大環境跌宕起伏的時候，他始終相信「接觸比牴觸好、對話比對抗好、了解比誤解好、互動比衝突好」，因此雙城論壇成為兩岸持續至今唯有的官方對話平台。蔣萬安：『(原音)因此，我誠摯的期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這是我的期待，也是我一直努力的目標。』

龔正致詞時則說，近15年來，上海與台北已簽署47項交流合作備忘錄，希望兩市加強優勢互補、經驗互鑒，攜手提升兩市數位能力。他並指出，兩岸同胞血脈相連，命運與共，常來常往，走近走親是兩岸同胞的共同願望，他將以最大誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，更了解大陸，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。

最後，台北與上海共同簽署水治理與職業培訓合作備忘錄。蔣萬安預計晚間6點30分返抵台灣。(編輯：沈鎮江)