出席世界人權日典禮 賴總統：民主是臺灣唯一方向

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德今（6）日出席世界人權日典禮時指出，未來政府會朝「調查真相，還原歷史」、「保存記憶，向內扎根」及「恢復受難者的清白與尊嚴」三個方向持續努力；讓全世界知道，民主是臺灣唯一的方向，也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

賴總統今日前往國家人權博物館景美紀念園區禮堂出席「2025年世界人權日典禮」。賴總統致詞時表示，下週三就是世界人權日，要藉此次的活動再次向臺灣人民報告，臺灣是以人權立國的國家，政府一定會努力，讓國家更安全、讓民主可以更深入，讓人權可以更落實。

賴總統指出，多年來，政府都依照國際人權的標準，系統性推動相關工作，未來也會朝三個方向持續努力。第一，「調查真相，還原歷史」。唯有真相，才能讓社會和解；以歷史為鑑，才能避免重蹈覆轍。上個月，國家檔案館正式開幕，創下轉型正義的重要里程碑；今年6月國安局已經報送將近5萬件政治檔案目錄，並將在明年2月移轉入藏國家檔案館，未來政府會落實政治檔案開放，並結合學界與民間的力量，在真相的基礎上團結國人。

賴總統說，第二，「保存記憶，向內扎根」。歷史是爭取自由最重要的教材，會將在地歷史記憶納入學校課程，讓年輕世代理解臺灣的歷史，更懂得珍惜得來不易的民主。第三，「恢復受難者的清白與尊嚴」，到目前為止，權利回復基金會已經核發超過4千份名譽回復證書。政府會繼續努力，讓更多受難者及家屬恢復名譽和尊嚴。

賴總統進一步指出，當前的世界威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻的挑戰，正因為臺灣是以人權立國的國家，人民是國家的主人，要讓2千3百萬人民可以安心生活，國家安全就是最基本的前提；只有守住國家安全，才能真正守住這片土地上每個人的人權與自由。

賴總統強調，臺灣會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。