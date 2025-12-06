出席世界人權日 賴清德提3方向：不允許台灣因外來威權走回頭路

總統賴清德出席「2025年世界人權日典禮」，表明堅守和平，民主是台灣唯一方向。（圖／李智為攝）

總統賴清德今天（6日）上午出席「2025年世界人權日典禮」，感念受難者前輩堅持自由與民主信念，讓台灣人民走出威權陰影，走向今日的自由民主。未來政府會朝「調查真相，還原歷史」、「保存記憶，向內扎根」及「恢復受難者的清白與尊嚴」三個方向持續努力；讓全世界知道，民主是臺灣唯一的方向，也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

賴清德致詞時表示，下週三就是世界人權日，每年都希望藉由世界人權日典禮，向各位前輩表示敬意及內心最深的感謝。如果不是過去前輩們的犧牲奉獻，台灣絕對沒辦法走到今天民主開放，且被世界盛讚為亞洲民主燈塔這一步。

賴清德提及，黃華前輩的致詞讓人深受感動及欽佩；黃華前輩前後四次被關，總共23年之久，今天卻站在台上告訴全台灣人民，對於自己的犧牲，他一點都不後悔。

賴清德強調，黃華前輩及其他受難者不僅沒有罪、沒有前科，更是台灣的民主英雄，要代表人民向大家致敬。身為總統，要藉今天的活動再次向台灣人民報告，也向各位前輩說明及承諾，台灣是以人權立國的國家，絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再次發生過去的慘痛狀況，政府一定會努力，讓國家更安全、讓民主可以更深入，讓人權可以更落實，確保避免過去前輩們所遭受的一切傷害。

賴清德指出，台灣曾經戒嚴38年之久，很多人受到當時威權政府迫害、汙衊，失去自由、家庭破碎，被抓、被關，甚至失去寶貴的生命，這段歷史絕對不可以忘記。因為有各位前輩始終堅持對自由民主的信念，台灣才能一步步走出威權的陰影，走向今天自由民主的社會，並再次強調，台灣絕對不能走回頭路，絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

賴清德提到，多年來包括至今，政府都依照國際人權的標準，系統性推動相關工作，未來也會朝以3個方向持續努力：第一，「調查真相，還原歷史」。唯有真相，才能讓社會和解；以歷史為鑑，才能避免重蹈覆轍。還記得7年前擔任行政院長時，參加國家人權博物館1的揭牌成立，當時邁出推動轉型正義的重要一步。這些年來持續前進，就在上個月，國家檔案館正式開幕，創下轉型正義的重要里程碑；今年6月國安局已經報送將近5萬件政治檔案目錄，並將在明年2月移轉入藏國家檔案館，還原戒嚴時期政治事件的真相，未來政府會落實政治檔案開放，並結合學界與民間的力量，在真相的基礎上團結國人，讓歷史的傷痕化為台灣前行的力量。

第二，「保存記憶，向內扎根」。歷史是爭取自由最重要的教材，會持續推動不義遺址保存與人權博物館的建設，將在地歷史記憶納入學校課程，讓年輕世代理解台灣的歷史，更懂得珍惜得來不易的民主。

第三，「恢復受難者的清白與尊嚴」，這是國家遲來但必要的正義，到目前為止，權利回復基金會已經核發超過4千份名譽回復證書。轉型正義不是過去式，而是進行式，更關乎台灣要成為一個什麼樣的國家，接下來將引導各部會攜手民間團體運用「促進轉型正義基金」，推動各項人權及轉型正義工作，彌補威權統治留下的傷害，強化台灣民主的根基與韌性。

賴清德指出，今天的台灣已經是亞洲的民主燈塔，在各項國際自由度與民主指數的評比中，台灣始終名列前茅，是亞洲少數被評為「完全民主」的國家之一。但這份榮耀，不屬於任何政黨或個人，而是屬於全體台灣人民，屬於一代又一代願意為民主承擔風險的台灣人努力打拚的結果，要將此份榮耀獻給在座每一位前輩，及在歷史上曾經付出、犧牲奉獻的所有人。

賴清德表示，當前的世界威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻的挑戰，但相信經歷過二二八、白色恐怖、美麗島事件的臺灣，比任何人都更明白自由與人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果。正因為臺灣是以人權立國的國家，人民是國家的主人，要讓2千3百萬人民可以安心生活，國家安全就是最基本的前提，只有守住國家安全，才能真正守住這片土地上每個人的人權與自由。



