出席中國深圳APEC非正式資深官員會議...外交部司長簽65萬美元捐助MOU…外交部：彰顯我國為建設性完全會員

亞太經濟合作會議（APEC）2026年首場活動「非正式資深官員會議」日前在中國深圳舉行，外交部表示，為展現對APEC的重視，並持續協助其他APEC會員進行能力建構，政府決定今年對其捐助65萬美元。外交部國組司司長、APEC資深官員孫儉元利用出席中國深圳「非正式資深官員會議」（ISOM）的機會，代表政府11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）簽署捐助備忘錄（MOU）。

孫儉元致詞表示，我國為APEC建設性會員，自1991年加入APEC以來，持續透過捐助及辦理活動對APEC作出具體貢獻，未來也將繼續在平等基礎上與其他APEC會員合作，共促APEC區域的繁榮發展。



APEC秘書處執行長佩德羅薩則表示，台灣的捐助及積極參與，不僅有助APEC秘書處順利推動相關工作，更對APEC會員的能力建構至關重要，將令APEC區域所有人民受惠。



據外交部說明，65萬美元捐款將用於挹注我國於20年前倡議設立的APEC 「人類安全子基金」（Human Security Sub-Fund），以及10年前與美國、澳大利亞合作設立的「婦女與經濟子基金」（Women and the Economy Sub-Fund）；另將資助「政策支援小組」（PSU），強化APEC的政策研究與分析能量。



外交部也指出，APEC是我國參與最重要的政府間國際組織之一，每年有超過40個部會的人員出席各項會議，並在國內辦理超過30場APEC相關會議及活動。此外，我國「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）3位代表也積極提出各項計畫及倡議，表現深獲肯定。



外交部表示，未來政府將繼續善用APEC加強與其他會員的互動交流，並透過公私協力，提升我國在APEC的能見度及影響力。

(圖片來源：外交部)

