出席中山區與里長有約 蔣萬安：中山區是「起家厝」
（記者卓羽榛臺北報導）臺北市長蔣萬安今日出席中山區「市長與里長有約」座談，與里長面對面交流市政推動成果與地方建設方向。蔣萬安表示，特別選在2026年第一個上班日，與第一線的里長夥伴交流，傾聽地方需求、交換意見，讓市政更貼近市民生活。
蔣萬安指出，中山區是他相當熟悉的地方，與許多里長相識已超過十年，當年逐戶拜訪、傾聽民意的畫面仍歷歷在目。他強調，不論身分如何改變，「不忘初衷」始終是他從政的信念，也期盼與里長們持續攜手，讓中山區持續進步。
蔣萬安表示，市府近三年積極推動都市更新，整體報核案件數為過去8年的2.3倍，其中中山區更是全市案件數最多的行政區，顯示地方更新需求殷切，市府也全力加速推動。他強調，都市更新不只是改善市容，更是提升居住安全，讓市民住得安心。
在交通建設方面，蔣萬安說明，臺北市正推動「捷運六線齊發2.0」，包含北環段、南環段、東環段、萬大線、信義東延段及民汐線。其中，里長關心的劍南路站TOD開發案，預計於2030年完工，未來將結合商辦、公共設施、托育與轉運功能，成為帶動大直地區發展的重要樞紐。
針對少子化議題，蔣萬安表示，市府推動「幸福住宅」政策，讓新婚夫妻與育有幼兒家庭優先入住社會住宅，推出後反應熱烈、供不應求。另結合婦幼專責醫院、「好孕專車」與「生生喝鮮奶」等政策，今年9月起更將擴大至國中生，持續打造友善育兒環境，期望為青年朋友與小家庭帶來更多幸福感，讓大家願意生、也養得起。因此，臺北市生育率近年成為六都中唯一正成長，市府也將持續努力。
蔣萬安也提到，在市府及各界協助下，順利爭取輝達落腳臺北，向世界證明臺北的實力。他指出，臺北將成為全球科技發展的重要引擎，未來帶來的不只是工作機會與產業發展，更將在臺灣長遠發展中扮演關鍵角色。
對於里長關心的多項基層經費調整措施，蔣萬安宣布，里鄰建設經費由30萬元提升至35萬元，新增鄰長工作協助費2,500元，鄰長自強活動費由1,210元提高至3,840元，基層人員出國考察補助由27,500元提高至35,000元，並持續研議調升守望相助隊補助經費，肯定基層長期為地方治安與服務付出的努力。
另外，針對中山區里長關心的地方重大建設，蔣萬安指出，包括第一殯儀館拆除後續規劃、榮星花園整建，以及錦州、培英、力行社會住宅等重大建設，皆持續推動中，未來將結合托育、社福與活動空間，全面提升生活品質。蔣萬安強調，「只要對市民有利、對城市更好，我們一定全力以赴」，共同打造更宜居、更具競爭力的臺北。
針對里長提案，建議將鄰里公園管理單位回歸公園處，以利後續修繕與維護，蔣萬安表示，隨著大型與鄰里公園數量持續增加，單由公園處負責確實面臨人力與量能挑戰，因此市府上任後即檢討分工機制，並將部分管理權責調整回區公所，以強化在地即時處理能力。市府也同步提高區公所相關經費，並加強基層人員專業訓練；至於面積較大、管理難度較高的公園，則將由市府統一檢討訂定明確標準，研議是否回歸公園處統籌管理。他強調，將以全市一致原則處理，確保公園維護品質與行政效率。
對於里長建議建立會勘作業系統APP，以利里辦公室掌握施工進度，蔣萬安指出，市府工程單位眾多，確實需要更有效率的管理機制。考量市府既有系統已多，後續改由工務局整合資源，透過「臺北市道管＋」平台協助里長操作使用，讓地方即時掌握工程進度並回報意見。針對操作介面與流程問題，已請相關單位立即優化，並於近期完成改善，後續也將滾動式檢討，確保工程資訊透明、溝通順暢。
