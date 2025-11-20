出席中華戰略學會活動 鄭麗文收百人入黨名冊
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得活動，接受該學會呈送「百人入黨名冊」，並逐一親頒黨證給每一位入黨黨員，她在致詞時表示，感謝中華戰略學會號召151人入黨，展現非常強的行動力與執行力，這些入黨者男女老少都有，但其中有1人讓她相當感佩，年齡超過80歲，而且是228受難者家屬，此生第一次加入國民黨，不是所謂的失聯黨員。
鄭麗文表示， 過去中華民國歷經風風雨雨，台澎金馬遭遇各種風險，但始終屹立不搖，如今開花結果，成為不只是亞洲，還是全世界民主、富裕、平等、法治的進步社會，國民黨不會忘記肩頭的重責大任，尤其目前我們所處的區域正面臨風雨飄搖，東北亞局勢可能一觸即發，戰雲密布，一言興邦、一言喪邦，領導人的態度與腳步不只會影響人民福祉與區域安全，她一再強調台海無事，不只日本無事，世界也會無事，所以今天國民黨不但自己要振衰起敝，保護台灣民主，還要重返執政，成為台海和平的守護者與締造者，國民黨也絕不允許任何戰爭發生在台海，一定會避免戰火，這是國民黨的誓言。
鄭麗文指出，昨天是台灣民主歷史上重要一刻的轉捩點，藍白兩黨開誠布公，相當難能可貴，而原因就是當今局勢不容許大家有小恩、小益、小私、小利，許多國際友人跟她的想法一樣，都認為台海不能發生戰爭，否則就不是東亞有事，而是全人類的災難。
鄭麗文說，從現在開始，國民黨每一分每一秒都要緩和兩岸劍拔弩弓的緊張局勢，為和平創造機會，只要對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做，對兩岸和平能有幫助的人，她都願意見，兩岸兵戎相見，國共兩黨必須先和解，而台灣過去被殖民50年後回歸中華民國，歷經各種折難與波折，國民黨要堅定和解之路，而非在傷痕上撒鹽，唯有台灣以大愛和平的心情，堅定走上和解之路，不再讓仇恨在蔓延，台灣才能有未來與活路，年輕人才能安身立命。
鄭麗文還說，相信繼續走正確的道路，不只兩岸和平，整個國際社會也都支持，用對話取代對抗，兩岸對話交流，這才是全世界都樂見與支持的道路，雖然未來還會有很多挑戰與波折，對她抹黑攻擊都是小事，即便荊棘滿布，只要繼續前進，相信一定可以走出康莊大道，讓代代子孫在平坦的道路上追尋幸福。
鄭麗文致詞後隨即離開會場，面對媒體提問何時要見前民眾黨主席柯文哲等問題，她只說謝謝，沒有回應提問。
