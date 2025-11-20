出席中華戰略學會講座 鄭麗文喜收150入黨證

國民黨主席鄭麗出席「中華戰略學會」講座，也替上百名加入國民黨的黨員頒授黨證。（圖：鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今天（20日）出席「中華戰略學會」丘念台抗日紀念講座。推崇中華戰略學會長久以來關注國際情勢、國家戰略與兩岸關係，這些也恰好是國民黨最重視的。鄭麗文並頒贈由戰略學會號召加入國民黨的150名成員黨證，感謝他們響應號召百萬黨員入黨活動，短短20天內就能招募超過百名黨員，展現了絕佳行動力與執行力。

鄭麗文表示，台海原本就被全球公認為最危險、最緊張的地區，如今東北亞的局勢更是一觸即發，很有可能昨天還風平浪靜、明日就戰雲密佈。因此領導人的態度可謂「一言興邦，一言喪邦」，鄭麗文說我們希望台海無事，因為台海無事、不只日本無事，全世界也都無事。

她透露，日前與日本駐台代表片山和之會談時，對方特別提到中國國民黨總理孫中山、總裁蔣中正，都和日本有非常深的淵源。後來八年抗戰爆發，我們在蔣中正委員長帶領下，付出極為慘痛的代價才贏得艱困的勝利；而在台灣，歷經50年殖民的血淚歷史，光復之後仍歷經許多波折與風雨。因此，今天我們絕對不能允許任何戰爭發生在台海，鄭麗文強調這是中國國民黨最堅定、最莊嚴的承諾。

談到「鄭黃會」，鄭麗文表示，兩個不同政黨的領導人能夠開誠布公、坦承相見，絕對是難能可貴，因為當前的局勢不容許我們顧及小恩小義、小私小利；唯有國家大義、區域和平及人類的福祉，才是真正該著眼的重點。

鄭麗文表示，只要是對和平有幫助的事情，她都願意做；只要是對和平有幫助的人，她都願意見。這樣的決心絕對不會動搖。

鄭麗文也替上百名新進黨員頒發黨證，其中一名黨員年逾80，還是二二八受難家屬，並非國民黨失聯黨員，而是此生第一次決定加入國民黨。鄭麗文指出，必須堅定走在和解這條路上，面對歷史的真相，是為了撫平傷痕，而不是繼續撕裂它、或在傷口上撒鹽。唯有如此，才能在台灣擁抱大愛與和平，不讓仇恨在這片土地上蔓延、更不能讓任何撕裂與對立在台灣找到生根發芽的空間。（張柏仲報導）