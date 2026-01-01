出席中華民族聯合祭祖大典 鄭麗文籲共創兩岸和平

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）中國國民黨主席鄭麗文今天出席在桃園市龜山區舉辦的中華民族聯合祭祖大典表示，當下必須攜手共創台海兩岸的和平，在和平的基礎上進行和解、合作，為人類奉獻智慧與努力。

鄭麗文下午出席中華民族聯合祭祖大典，她在抵達會場後，頻頻向現場民眾揮手致意，支持者也紛紛搶著合照。

鄭麗文隨後致詞表示，「在台、澎、金馬的我們共創民主繁榮的自由社會，希望將福報分享給全世界的中華兒女，並造福貢獻給全人類」，當下必須攜手共創台海兩岸的和平，在和平的基礎上進行和解、合作，共同為兩岸、為全世界的中華兒女，也為全人類奉獻智慧與努力。

鄭麗文說，「大家一心一德，共同發下宏願，未來中華兒女不再自相殘殺」，用智慧與努力共創和平繁榮，為下一代鋪好康莊大道，這是對世界及全人類可以做的心意與貢獻。（編輯：張銘坤）1150101