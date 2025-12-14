出席丹娜絲風災感恩會 賴清德：台灣最強的是人與人之間團結

總統賴清德表示今出席「台南丹娜絲風災感恩會」，稱讚「台灣最強的是人與人之間的團結」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今天（14日）下午出席「台南丹娜絲風災感恩會」，感謝所有投入救災與重建的同仁和夥伴們齊心合作，協助受災民眾重建家園，展現台灣人的善良、勇敢與無私；常常有人說「台灣最美的風景是人」，他想再加上一句話，那就是「台灣最強的也是人與人之間的團結」。

賴清德致詞時表示，今天懷抱感恩的心情，代表國家向所有投入救災與重建的每個人，致上最深的感謝，看到影片中颱風過後狼藉的畫面，內心仍有很深的震撼，但對於市長黃偉哲及工程會主委陳金德描述大家都爭先恐後、相繼投入賑災工作，又深受感動，相信經過大家的努力，「痛苦會過去、美麗會留下來」。

賴清德說，今年7月份，120年來第一個從嘉義布袋登陸的丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，數萬戶屋頂毀損，許多鄉親的家園在一夕之間遭到摧毀，但是大家也看到風雨無情、人間有愛，各行各業人員不眠不休地投入救災、復建的工作，令人感動與欽佩。

賴清德提起，行政院在災後第一時間成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由工程會主委陳金德擔任指揮官統籌中央與地方，以及政府與民間資源，全力進行救災與重建的工作；台南市政府團隊也在黃暐哲的帶領下，各個局處、區公所、里長、鄰長、志工也都一起投入救災工作，大家攜手同心，在立委、議員及企業幫助下，一步一步走過重建的道路，直到今天。

賴清德進一步指出，災後這段期間，國軍調度兵力協助地方政府的清淤、重建工作，並協助復原學校及其他公共設施，也進入民宅協助丹娜絲颱風的救災工作。除了政府積極救災，民間也展現強大的力量，許多企業與公益團體投入，委託工程專業人員協助災民修補受損的家，更有許多企業與市民慷慨解囊，第一時間挺身而出提供物資與資金。因為有各界的齊心合作，受災民眾才能重建家園。

賴清德也向跨縣市支援台南的公部門單位、無償奉獻專業能力的修繕工程團隊、協助農漁民度過難關的社會團體、搶修電力與水力設備的台電和台水同仁、提供物資與災害救助金等支持的企業和善心人士，大家都展現了台灣人的善良、勇敢與無私，他要向大家的付出表達感謝之意。

賴清德說明，台南的西寮里是七股區丹娜絲風災最嚴重的地區，但在花蓮光復鄉災情發生後，里民們在里長柯勝強的帶領下，短短數日便募集超過49萬元捐贈給花蓮，充分展現台灣人的互助精神，令人欽佩。常常有人說「台灣最美的風景是人」，他想再加上一句話，那就是「台灣最強的也是人與人之間的團結」。



