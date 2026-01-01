出席任內最次元旦升旗典禮 陳其邁許願台海和平、高雄持續進步

陳其邁出席市長任內最後一次元旦升旗表示平常心以對，但希望台海維持和平與穩定，立法院儘速通過國防預算，高雄持續經濟發展、產業轉型。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長陳其邁今(1)日出席任內最級一次高雄市元旦升旗典禮，他接受媒體聯訪時表示，許願新的一年台海維持和平與穩定，也希望克服美國關稅及地緣政治的挑戰，立法院能夠儘速通過國防預算，強化台灣自我防衛安全，也希望高雄持續經濟發展、產業轉型，吸引更多廠商投資，讓高雄能夠繼續前進。

陳其邁指出，每年都要舉行的元旦升旗典禮，首先祝所有的市民新年快樂，最重要的是，剛發生中國的環台軍演，可以說東亞的和平與穩定被片面破壞跟改變，也對台灣的安全形成威脅，這都不是兩岸人民所樂見的；尤其在環台軍演的過程裡面，國軍弟兄姊妹24小時嚴守台灣的安全，非常非常的辛苦，今天也特別向所有的國軍弟兄姊妹致敬，非常感謝他們固守台灣、守衛安全。

他也提到，更重要的是希望新的一年，立法院能夠儘速的通過國防的預算，來強化台灣自我防衛的安全，這也是國人深切的期待，也希望說未來新的一年裡面，高雄可以持續的進步，尤其在經濟的發展、產業的轉型，可以說對高雄來說是至關重要，配合中央半導體S廊帶的計畫，我們也希望今年能夠有更多的廠商投資高雄，讓高雄能夠繼續前進。

陳其邁說，當然也有非常多的重大的建設持續在推動，包括捷運四線齊發，在立法院碰到《財政收支劃分法》的問題，造成光是高雄捷運就有103億的短缺，這對我們來講是非常沉重的負擔，真的希望朝野和諧，能夠儘速就《財劃法》的修正，儘速的討論，對高雄來講非常的重要。

另外，他也表示不管是全球的安全局勢，包括俄烏戰爭或東亞的和平與穩定，都是世界共同關注的焦點，希望在新的一年裡面，能夠台海維持和平與穩定，也希望包括在整個台灣因應美國關稅及地緣政治的挑戰，都能夠克服困難，這是新年最大的期待。

陳其邁也談到市長任內最後一次元旦升旗的心情跟未來的期許。他說還是平常心以對，台海的和平與穩定非常的重要，強化國防、增加我們國防的預算，持續打造韌性的社會，不管是因應安全的挑戰或氣候的變遷等等，這都是至關重要；明年的升旗典禮就換市長，也許在他旁邊的幾位，或者是其他的候選人，都有機會當高雄市長，希望他們都能夠接棒，繼續的帶領高雄前進，這是市民的期待。

外傳住院超過一年的監察院長陳菊農曆年前要出院，農曆年後上班，陳其邁表示，花媽的身體恢復的狀況非常好，這也是大家的期待，在生涯的部分或所謂工作的部分，我們毫無所悉，但希望花媽能夠加油，身體能夠更加的健康。

