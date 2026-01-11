出席健康論壇 賴清德：醫療、科技結合 成下一座「護國群山」

總統賴清德。 圖：總統府 / 提供

賴清德總統今（11日）出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，賴表示，政府推動5年489億元健康台灣深耕計畫及AI新十大建設，盼醫療與科技結合，強強聯手成為下一座護國群山，讓台灣邁向更具競爭力的未來。

賴總統致詞指出，該論壇的成功有三個因素。第一，是跨境結合，由在台灣已有成就的諾貝爾醫療體系結合在國際上佔有一席之地的科技大廠鴻海公司共同舉辦；第二，是議題多元；第三，是成功落地的智慧醫療方案，例如眼視光暨智慧醫療，結合諾貝爾醫療集團在醫療服務方面的經驗、鴻海集團的AI科技及高醫的醫療研究，發展出AI眼科輔助診斷儀器及AR智慧眼鏡，這些都是共同合作的成果。

談及政府在智慧醫療方面所做的努力，賴清德表示，他上任後即成立健康台灣推動委員會，希望集合醫界、科技界、社會各界的力量，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱臺灣。目標是減少國人平均餘命不斷延長下的不健康年數，讓國人活多久就健康多久，政府也推動5年489億元的健康台灣深耕計畫，分為人才培育、改善醫療環境、智慧醫療、社會責任及醫療永續等四個面向。健康台灣深耕計畫去年已開始實施，通過智慧醫療領域案件共197件、金額約29.4億元，改善臨床流程，增進臨床服務效能，提高服務品質以造福民眾。

賴清德說，在科技及AI方面，政府推出AI新十大建設，厚植國力的同時，也迎接全球智慧化新時代的來臨，並奠定台灣在國際上居於領先的競爭優勢。政府有四個基本工作要做，分別為栽培人才；聚焦矽光子、量子運算及機器人等三項重要關鍵技術發展，最終目標要建立AI人工智慧生態系，培育可創造兆元產值的軟體產業及創新創業平台；協助台灣100萬家中小微型企業導入人工智慧，全面提升競爭力；以及打造智慧生活圈，未來在食衣住行育樂、醫療、國防等各面向皆能廣泛應用人工智慧。

賴清德指出，在推動智慧醫療產業方面，政府亦進行多項法規修訂及制定新法案，包括2021年大幅修正《生技醫藥產業發展條例》，內容涵蓋留才攬才、投資抵減、研發及設備抵減等4大面向，擴大適用範圍，推動生技醫藥產業及智慧醫療發展。此外，2024年亦通過《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，促進再生醫療、精準醫療及智慧醫療蓬勃發展。

賴清德表示，無論是半導體、資通訊或ICT產業，所謂的護國群山並非單一企業，而是整個產業生態鏈。展望未來，醫療與科技的結合具備成為下一座護國群山的條件，透過強強聯手，政府將與各界並肩努力，共同推動台灣邁向更具競爭力的未來。ㄒ

