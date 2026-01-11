出席健康論壇 賴總統：醫療與科技結合 將是下座台灣護國群山

政治中心／林靜、吳培嘉 台北報導

總統賴清德今（11號）出席"2026諾貝爾大健康論壇"開幕典禮"，談到目前國內半導體產業、資通訊及ICT，被稱為"台灣的護國群山"，他認為下一座有條件成為群山之一的，就是台灣的醫療跟科技的結合，更斷言這兩項產業，將是"強強聯手"。

總統賴清德vs.記者：「總統如果部分預算沒有先審，部分壓力會不會回到行政團隊身上。」

聽到總預算問題，總統賴清德笑笑沒多做回應，出席"2026諾貝爾大健康論壇"開幕典禮，聚焦健康議題。

總統賴清德：「我們平均餘命不斷地在延長，現在已經超過八十歲，可是不健康年數，卻有8.4年之久換句話說，國人平均餘命的百分之十時間，是不健康的，他可能臥病在床坐輪椅，可能生活需要照料，我們的目標是希望，活得越久就健康多久。」

賴總統指出，政府努力訂定各項政策，包含健康台灣深耕計畫，為期五年，總經費489億，從人才培育到改善醫療還應、智慧醫療等都得兼顧，另為，為推動生技醫療產業，也祭投資抵減等獎勵方案。





總統賴清德：「如果法人投資創新，創業生技醫藥產業的話，他可以免20%營業所得稅，如果個人投資的話，你可以抵投資金額的50%，但是不管是法人或個人投資，你這個股票至少要抱三年以上，你不能六個月或一年就把它賣掉。」

聽到股票投資，讓現場醫界都笑出聲，但智慧醫療，絕對是未來台灣產業重中之重。





總統賴清德：「半導體資通訊或是ICT，這是台灣的護國群山，我認為下一座有條件，成為護國群山的，就是醫療跟科技的結合，這是強強聯手。」

總統加持，點名下一座護國群山就是智慧醫療，要讓台灣更具競爭優勢。





