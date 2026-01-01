出席元旦升旗典禮 鄭麗文:期盼朝野和解 兩岸和解

國民黨主席鄭麗文（2排中）1日凌晨出席「115年元旦總統府升旗典禮」，和眾人一同揮舞國旗慶祝元旦到來。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨一日在民國一一五年元旦重返總統府前參與升旗典禮，在野近十年的國民黨主席鄭麗文一早到場出席，隨後並返回國民黨中央黨部參加黨內升旗活動。鄭麗文表示，新的一年期盼朝野和解、兩岸和解，也希望美中和解與世界和解，為兩岸和平、區域和平及世界和平奠定基礎。

民國一一五年元旦，總統府、各縣市政府及國民黨皆舉辦升旗典禮。鄭麗文上午出席府前升旗時表示，能在元旦回到府前參與升旗，心情開心也感到振奮，象徵國民黨以實際行動迎接新的一年，也期盼國內政治對立能逐步降溫。

廣告 廣告

鄭麗文指出，當天於府前升旗典禮中，也遇到立法院長韓國瑜，並與行政院長卓榮泰一同走到府前參與升旗。

她表示，元旦升旗具有團結象徵意義，盼朝野能在新的一年中，為國家發展找到更多合作空間。

鄭麗文隨後返回國民黨中央黨部，參加國民黨舉辦的元旦升旗典禮。

她在致詞時表示，迎向民國一一五年的第一道曙光，最重要的是停止內耗與對立，朝野應共同努力，放下歧見，為了國家與人民，突破目前的憲政僵局，推動攸關民生與發展的重要政策，讓國會能夠正常運作，確保台灣民主政治穩定前行。

鄭麗文也表示，國民黨希望推動更多福國利民的政策，因此立法院的順利運作至關重要。她期盼，凡經國會依法通過的政策與預算，行政部門都能依照中華民國憲法，依法行政，落實民主制度應有的分權與制衡精神。

談及台灣與大陸關係的問題，鄭麗文表示，兩岸分隔多年，彼此在生活方式與制度上存在差異，但仍希望能透過對話與交流化解歧異、增進理解，並以和平方式進行和解。

她指出，若能在重大議題上展開合作，相信也能為人類社會做出正面貢獻。

鄭麗文最後表示，希望接下來的三百六十五天，都能延續元旦的希望與願景，為社會帶來向前的動力，並祝福中華民國國泰民安、風調雨順，新的一年充滿希望與穩定發展。