出席元旦升旗典禮 陳其邁盼各界持續為高雄發展努力

陳其邁(前排中)最後一次以高雄市長身分主持元旦升旗典禮，期盼大家持續為高雄的未來發展努力。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 揮別2025、迎接2026，高雄市長陳其邁今(1)日一早率領市府團隊出席在高雄市文化中心圓形廣場舉辦的「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」。這是他最後一次以市長身分主持升旗典禮，藉此機會向市民、市議會、立委、國軍、台水、台電表達感謝，期盼大家持續為高雄的未來發展努力。

元旦升旗典禮由高雄女中樂儀隊揭開序幕，並結合國軍娃娃活力熱舞與海軍陸戰隊精湛操槍演出。圓形廣場一早就聚集許多民眾，大家齊唱國歌，迎接新年到來。市府民政局表示，今年現場循例發放的一卡通紀念卡，由插畫家馬里斯設計，以童趣的生肖馬為主要元素，搭配燦爛天空、山巒、港灣、建築等圖像，象徵夢想從海港城市啟程奔馳，迎向未來。

今年高雄市元旦升旗以「躍動高雄，智慧共榮」為主題，期許新的一年在市府團隊與議會齊心合作下，持續推動高雄產業發展、智慧轉型與城市永續。陳其邁首先感謝這幾年來不斷給予市府團隊最大督促、監督力量及支持各項建設的市議會，不分黨派共同為高雄的進步而努力。其次，他感謝高雄的立委們在國會替高雄爭取重大建設的預算，不停地南北奔波，守住高雄的利益。

陳其邁也提及，近日中國在台海周遭軍演，挑釁區域和平與穩定，有賴國軍弟兄姐妹全天候在前線捍衛台海安全、守護台灣國家主權，向這些國軍將士致上謝意。此外，過往高雄遭遇颱風、下雨時，台電、台水及國軍弟兄姐妹總是第一個趕到災害現場，協助市府恢復市容，加上市府各局處努力，讓高雄儘快恢復正常運作，他同樣表達感謝。

陳其邁同時感謝所有市民給他5年時間跟所有市府團隊、市民朋友一起打拚，他形容這對他來說是何等的榮幸，亦獲得許多成果，包括台積電、鴻海等高科技大廠陸續投資高雄；輕軌成圓、與捷運、公車一起便利地前往高雄城市各個角落；前來高雄表演的天團，讓高雄幾乎天天、週週都能聽到演唱會與逛不完的活動；開放給市民共享的果嶺自然公園與澄清湖，也共同成為比紐約中央公園還要大的生態綠廊。

陳其邁表示，不管是花蓮、嘉義或台灣的任何地方，有需要高雄的地方，高雄都會挺身而出，化身為「鏟子超人」、「轉貼文章超人」、「發便當超人」等各式各樣的超人，幫助有需要的人；他也相信當高雄有需要的時候，別人會前來幫助高雄。最後，祝福中華民國元旦快樂，高雄平安、台灣繁榮，大家身體健康，馬到成功。

典禮上，高雄市議會議長康裕成與多位議員撥冗出席，並表示高雄市議會與高雄市政府攜手合辦元旦升旗典禮邁入第15 年，也代表議會及市府任期邁向最後一年，期許府會攜手合作，將未完成的建設繼續努力推進。她不忘提醒市府，議會監督的力道及腳步從來沒有放鬆過，希望在最後一年，市府逐一完成各項建設與福利。

高雄市府團隊、市議會、立委等各界代表出席元旦升旗典禮。 圖：高雄市政府/提供