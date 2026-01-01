出席元旦升旗 連江縣長王忠銘：困難一直都在

（中央社記者潘欣彤連江縣1日電）連江縣政府今天上午於南竿鄉舉辦115年元旦升旗暨健行活動。縣長王忠銘致詞指出，3年來施政重心放在民眾生活，與團隊完成多項施政，但面對缺工、財劃法爭議等，困難一直都在。

為慶祝115年元旦，連江縣政府教育處今天上午於南竿福澳體育場，舉辦元旦升旗暨健行活動，除民眾熱情參加外，馬祖防衛指揮部的官兵也暫時放下備戰任務共襄盛舉。

連江縣長王忠銘致新年祝福詞時表示，馬祖是離島，資源有限條件特殊，面對外界誤解與政治氛圍，3年來施政重心放在民眾「生活」，與團隊共同完成多項施政，解決問題。但缺工、工程卡關、財劃法分配疑義等困難一直都在。新的一年，縣府會繼續當行動者，讓鄉親知道政府就在身邊。

連江縣因島嶼分散，慣例由各鄉各自舉辦升旗活動。馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿，攜手北竿鄉公所舉辦「北竿元旦迎晨曦暨升旗典禮」，近300位民眾與官兵，於上午6時許聚集於馬祖最高峰的壁山，等待新年第一道晨曦來臨。

馬管處說，今天上午6時45分許，晨曦降臨壁山山頂時，天空逐漸轉亮，雲層緩慢分開，現場出現歡呼聲，民眾紛紛舉起手機紀錄，難掩興奮與感動。有情侶互相擁抱，還有參加者表示，看到光灑下來那刻，覺得辛苦等待都值得了。（編輯：張銘坤）1150101