出席光明節酒會 吳志中讚猶太民族堅韌精神

外交部政務次長吳志中（右）十九日出席光明節酒會，與駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（左）進行點燈儀式。

（外交部提供）

記者王超群∕台北報導

外交部二十日發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中十九日晚間出席駐台北以色列經濟文化辦事處舉辦的光明節酒會「Night of Light」，並表示，隨著以色列與哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議，今年的光明節更顯意義非凡，象徵和平與希望的重要價值。

吳志中並與以色列駐台代表游瑪雅共同進行點燈儀式。吳志中表示，光明節歷史中「不滅之光」的象徵，已成為猶太民族堅韌不拔精神的代表，鼓舞世人在艱困處境中仍能堅持信念、持續前行，這樣的精神也啟發許多台灣人民。

吳志中同時譴責近日發生於澳洲雪梨邦代海灘，針對參與光明節慶祝活動民眾的恐攻事件，並向受害者與其家屬表達關懷與哀悼之意，強調台灣反對任何形式的恐怖主義行為，支持以和平方式解決衝突。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅致詞時表示，透過藝術與文化交流所凝聚的人民情感，有助於增進台以雙方的理解與連結。她指出，光明節是以色列最歡樂的傳統節慶之一，象徵光明在黑暗中依然存在，並能創造奇蹟的信念。

游瑪雅也感謝台灣長期以來對以色列的支持，並表示近兩年雙邊關係持續深化，期待未來能在文化及各領域持續擴大交流合作，進一步鞏固台以友好關係。