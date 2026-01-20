出席全台首場國際團體防災士培訓 賴清德：攜手強化全民防災韌性

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德出席全台首場國際性社團防災士培訓活動。（圖／內政部提供）

為強化全民防災能量、深化社會整體韌性，內政部輔導國際獅子會MD300C複合區於19日至今（20）日舉辦全台首場國際性團體防災士培訓活動，以培育民間防災人力、提升社區自主應變能力為目標，由議長葉浴堅及防災士專案主委張鈴雪邀集全國各地獅友踴躍參與，總統賴清德及內政部部長劉世芳親臨會場致詞，並聽取學員簡報、觀摩學員操作實況，肯定民間社團積極投入防災培力工作，並期勉學員成為社區防災的重要支柱。

廣告 廣告

賴清德特別感謝獅子會秉持「We Serve—我們服務」的核心精神，長期積極投入公益服務及社區服務工作，從弱勢關懷到防災參與，始終不遺餘力，發揮正向的社會影響力。本次防災士培訓，現場分享完全掌握風險盤點、建立聯絡網絡等防災士培訓要點，不僅展現獅子會遍布全國的組織動能，也有助於防災知識向下扎根，逐步建構更緊密且穩固的社區防災網絡。

總統賴清德出席全台首場國際性社團防災士培訓活動。（圖／內政部提供）

賴清德表示，台灣位處地震、颱風等天然災害頻繁區域，近年更面臨氣候變遷所帶來的極端天氣挑戰，防災工作的重要性不容忽視。「全民防災」是國家安全與社會韌性中不可或缺的一環，防災不僅是政府責任，更需要全民共同參與。總統府成立全社會防衛韌性委員會，並持續推動防災士制度，培養具備基礎災害應變能力的民間力量，期使社區在災害發生第一時間就能自助、互助，有效降低災害所帶來的衝擊與損失。

劉世芳也強調，內政部將持續與地方政府及民間社團合作，推動多元民力參與防災士培訓，強化平時整備與災時應變能量，包含替代役、計程車司機、家庭主婦、移工、新聞媒體等對象。期盼透過制度化訓練與實務演練，讓防災士在災害發生時，能即時投入通報、協助避難及關懷弱勢等工作，將鏟子超人、志工精神灌注於防災士培訓，成為政府防、救災的重要夥伴。獅子會是個向善有愛的大家庭，今天集結臺中地區的企業家辦理防災士培訓，攜手各界共同打造韌性社區、韌性台灣。

內政部說明，本次培訓課程內容涵蓋災害認識、應變處置及實務操作等重點，協助學員建立完整防災觀念與實用技能，期使學員於課程結束後，能將所學防災知識回饋家庭及社區，擴大防災教育的影響力。

更多三立新聞網報導

114年租金補貼溢領占2.8% 內政部提醒異動應申報 若需返還可分期

賴清德社宅承諾遭批跳票！劉世芳：百萬租屋目標不變，將檢討精進方案

土方之亂卓榮泰召集研商 拍板GPS雙軌並行

小橘書全國家戶發放完成 內政部感謝「這1群人」：克服挑戰

