出席全國消防志工菁英頒獎表揚 卓榮泰盼建立安全與自我保護能力

2025年12月5日新北市／行政院長卓榮泰(中)出席全國消防志工菁英頒獎表揚，盼台灣建立安全與自我保護能力。（吳嘉億攝）

行政院長卓榮泰今（5）日下午前往消防署出席「2025年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」，致詞時除致敬感謝義消人員過去一年來的辛勞與奉獻外，也強調在面臨各種災害前先做好準備，了解「我該做什麼、我該去哪裡、我該幫誰、有誰可以幫我」，建立全民安全與自我保護能力。

卓榮泰表示，政府從2022年開始推動災害防治志工救災協勤量能的中程計畫，還有強化各類型的義消科技訓練跟精進裝備的中程計畫，於2024到2029就編列了8.2億；尤其是安全、科技與先進化的裝備，強調台灣的科技被世界上其他國家肯定，所以要求內政部、消防署，要把科技導入到救災的工作當中，也才能夠保護國人。

卓榮泰最後提到，知道社會的擔心與期盼，所以要做更多，讓家人不用擔心，讓大家工作能夠安心，對國家充滿信心，讓國人更安全，讓國家更壯大，讓世界更能看到台灣。

今日的頒獎典禮，現場表揚45位消防志工菁英、49名服務滿40及45年以上資深義消，同時頒發今年度參與國家防災日大規模震災救災動員演練及民間團體代表22人、防火宣導微電影徵選競賽得獎人42名，卓榮泰也親自頒發菁英代表並合影，感謝其協助防救災工作，齊心守護台灣民眾的安全。

