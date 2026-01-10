出席冠軍之路映後座談 林國漳盼職棒再次回到宜蘭

宜蘭縣信賴台灣之友會青年會於一月九日星期五傍晚舉辦《冠軍之路》二○二四世界十二強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨映後座談。中華職棒會長蔡其昌、宜蘭縣長參選人林國漳、立委陳俊宇，以及主辦單位宜蘭縣信賴台灣之友會吳培錚理事長、青年會林緗庭會長共同出席，與二三二位熱愛棒球的朋友一同回顧台灣棒球奪冠的感動，也從運動精神出發，討論宜蘭棒球的未來。

主辦單位表示，《冠軍之路》不只是記錄一場比賽的勝利，更提醒大家，城市的進步同樣需要長期準備與堅持，期待未來的宜蘭，有一位願意為下一代打造更好運動環境、讓夢想在家鄉實現的宜蘭隊長。

廣告 廣告

宜蘭縣長參選人林國漳出席映後座談表示，棒球不只是一項運動，而是一種能讓社會團結的力量。他回憶童年時期，沒有錢買棒球手套，就用水泥袋縫成手套、用木棒當球棒，棒球陪伴他成長，也讓他深刻理解運動對孩子、對家庭、對城市的意義。

林國漳強調，運動不分黨派，而是每個人生活的一部分，更是一座城市的共同記憶。他指出，自己曾在羅東棒球場看過職棒比賽，也和所有宜蘭鄉親一樣，期待有一天，職棒能夠再次回到宜蘭。

中華職棒會長蔡其昌表示，自己一直很喜歡來宜蘭，這次特別受邀出席，不只是為了重溫《冠軍之路》的感動，更是因為期待宜蘭未來能有一位真正熱愛運動、理解棒球、願意為地方體育環境付出的縣市首長。並指出，中華職棒一直希望有機會來到宜蘭，但場地條件始終是關鍵，只要地方政府願意投入、符合檢驗標準，職棒就有機會排入賽程。