出席北市宜蘭同鄉會 總統：縣長需具備清廉3特質

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統賴清德今天表示，政府有決心要建設宜蘭，積極推動包括治水防洪工程、公地放領計畫及高鐵延伸案等重大計畫，讓區域交通更便利、經濟持續發展；他指出，縣長需具備清廉、專業與犧牲奉獻3特質，林國漳就是好人才。

總統賴清德晚間出席台北市宜蘭同鄉會會員大會，現場宜蘭鄉親包括前立法院長游錫堃夫婦、行政院政務委員兼工程會主委陳水德、民進黨立委陳俊宇等人與會。

針對鳳凰颱風造成東北角及宜蘭等地區的淹水災情，總統表示，已指示行政院及國軍依「救助快速、復建到位、韌性強化」等3原則積極協助受災鄉親，確保民眾安全；在政委陳金德等人努力下，行政院已核定「蘇澳溪分洪工程計畫」追加預算約新台幣20億元，總預算約75億元，全力提升宜蘭的防洪能力。

廣告 廣告

總統說明，行政院為兼顧國土復育與土地正義，決定以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區80公頃台拓地，在停滯超過17年後，近期重啟公地放領還地於民，這是2003年游錫堃擔任行政院長任內推動。

總統指出，高鐵延伸至宜蘭計畫，最困難的環境影響評估已經通過，接續行政院核定後就可以動工，這條高鐵對宜蘭而言很重要，有無限的經濟價值，可讓區域交通更便捷，也帶動經濟進一步發展，政府一定會好好推動這項重大建設。

總統表示，中央有決心要建設宜蘭，也會加強推動治水防洪工程。行政院已訂定目標，要在未來4年編列1000億元預算進行全國的水利建設，確保人民生命財產安全，期盼中央、地方與民意代表共同努力，讓宜蘭更進步。

總統也拜託大家，明年選舉一定要選出一位操守好、專業有能力、疼惜宜蘭人的宜蘭縣長。他透露，游錫堃卸任立法院長後，連隨扈都不要，想跟游錫堃請益，結果是游錫堃自己開車到總統官邸。

總統強調，游錫堃、前宜蘭縣長陳定南都很清廉，民主是宜蘭的傳統，清廉是宜蘭政治人物的特色，所以要選縣長，第一就是清廉、第二是專業，第三是真正疼惜宜蘭、心在宜蘭，願意為宜蘭犧牲奉獻。因此，未來宜蘭縣長必須是真正為宜蘭打拚的好人才，而民進黨推薦的宜蘭縣長參選人林國漳就是好人才。（編輯：林克倫、張若瑤）1141115