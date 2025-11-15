出席北市宜蘭縣同鄉會 賴清德懇請鄉視力挺林國漳參選縣長

總統賴清德說，希望大家一定要選出一個專業、操守好、有能力，又疼惜宜蘭的縣長，大家要力挺民進黨推薦的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳(左二)。(記者方賓照攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕總統賴清德今(15)日晚間出席「台北市宜蘭縣同鄉會第20屆第2次會員大會」，一到場就受到民眾熱烈歡迎直喊「總統好」，前立法院長游錫堃也出席。賴清德致詞時表示，「希望宜蘭的鄉親，把他當作自己人」，因為他跟宜蘭的關係很深，他從政之初就是為陳定南前縣長助選，後續才一步一步跟隨民主前輩的腳步前進。

賴清德表示，台灣民主化之後，出身貧寒的孩子才有機會當總統，他要感謝游錫堃院長，他是民進黨創黨主席之一，要給他掌聲鼓勵。希望宜蘭的鄉親把他當作自己人，因為他跟宜蘭的關係很深，他從政之初就是陳定南前縣長在選舉時，自己協助他助選，後續才一步一步跟隨民主前輩的腳步前進，爆發台海危機時，自己才棄醫從政，一路走到現在，內心非常感謝，可以來參加宜蘭縣同鄉會非常快樂。

賴清德說，「在家日日好、出外條條難」，在家可以靠父母，出外父母不在身邊，只能靠朋友，宜蘭縣同鄉會就是出外人打拚的大家庭，將宜蘭同鄉的人聚集起來，有困難時讓大家可以共同扶持。

賴清德也詢問宜蘭人是否願意幫他一件事，在場鄉親齊聲說「好」！賴清德說，他當總統有心要建設宜蘭，因為宜蘭對台灣的貢獻太大，但是宜蘭還有太多地方需要建設。希望大家一定要選出一個專業、操守好、有能力，又疼惜宜蘭的縣長，希望大家要力挺民進黨推薦的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳。

總統賴清德希望宜蘭鄉親要力挺民進黨推薦的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳(左)參選下屆宜蘭縣長。(記者方賓照攝)

總統賴清德今(15)日晚間出席「台北市宜蘭縣同鄉會第20屆第2次會員大會」，前立法院長游錫堃也應邀出席。(記者方賓照攝)

