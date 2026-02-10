出席半導體研發基地動土 卓榮泰宣示：全面接受新式核能技術

行政院長卓榮泰。資料照。李政龍攝



行政院長卓榮泰今（2/10）日前往新竹出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮，他於活動中也宣示，將全面接受世界先進的新式核能技術，並在《核子反應器設施管制法》（《核管法》）修訂後，審慎評估，盼給產業界更多信心，他宣示後現場產官學界立即鼓掌支持。

「先進半導體研發基地」將作為第一座 12 吋的半導體研發試產量的試驗場，裡頭有台積電捐贈的12吋的高半導體高階製程研發的相關設備，供新創團隊或中小型IC設計公司進駐試產，降低驗證的門檻，加速技術的商品化。

卓榮泰表示，政府對產業界有責任，因為台灣對世界有責任，他承諾水電供應無虞，開發優質的水源，落實總統賴清德所言的「第二次能源轉型」，進行土地利用合理，並協助高階人才培育與補充，「未來，我們會進行全國大規模的一個大開放的時代。」

卓榮泰細數，無論是新蓋土地、區段徵收、老屋重建或都市更新，都希望有更多土地利用效率；勞動部也將系統性引進產業所需的勞動力，將大批、集體引進國外中階技術人員，並進行高階人員的訓練，補充國內人力不足。

至於水電供應，卓榮泰表示，除了要開發多元的綠能、智慧節能跟智慧儲能，還要強化電網韌性之外，「我們要全面接受全世界先進的新式核能技術」，在新的《核管法》修訂之後，期待核安會、經濟部能夠「核安有保障、核廢有去處」，並在民眾共識下審慎評估。

卓榮泰強調，「電力就是算力，算力就是國力」，所以「國力就是電力」，為了帶給產業界面更大的安心，在傳統核能之外，進行全面做能源開發的構想，有充裕的能源基礎來穩定產業，讓大家安心。這番發言也引發全場鼓掌。

不過，今（2026）年度中央政府總預算尚未付委審查，卓榮泰指出當中編列了155億的半導體研發經費，另有311億投入AI新次世代建設，包括矽光子、量子、AI機器人、無人載具等，「我現在三句不離立法院，還是要拜託。」

卓榮泰表示，「台灣製造」已經是世界最信賴的品牌，政府團隊在對外談判的時候，已經清楚意識到，且能很有把握地跟國人說明，世界已經看見台灣關鍵的力量，台灣正在這個關鍵的角色中勇敢的前進。

