【出席南科30園慶暨集團結婚】卓揆：完善科技與經濟 走向世界

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日赴臺南出席南部科學園區30週年園慶暨集團結婚活動時表示，政府提出「晶創臺灣方案」到「AI新十大建設」，希望將臺灣從硬體製造提升到軟體登峰，並以完善的科技與經濟政策讓企業「立足臺灣、走向世界」；並表示，隨著產業科技發展，去年國家GDP突破28兆元，全年經濟成長率8.63%為15年新高，而這部分成果來自南科工作夥伴。

66對新人在南科完成人生大事

卓揆指出，這是他擔任行政院長以來，第一次出席集團婚禮活動，在南科30週年園慶時，66對新人在南科完成人生大事，別具意義，顯示南科不僅是我國科技搖籃，培養國家高科技人才及產業，也促成無數佳偶。他提醒，科技製造首重不斷電系統設備，希望新人也能不斷電的互相關懷，以認真工作精神經營家庭，祝福所遇問題都如擁有晶片功能解決，讓家庭也成愛情與幸福的聚落。

卓揆說，在大喜之日，要公布另一件喜事，行政院主計總處最新公布，我國去年第4季經濟成長率12.68%；2025年全年經濟成長率8.63%，居亞洲四小龍之冠；人均GDP在去年達39477美元，接近總統賴清德今年設定的4萬美元目標。另去年國家GDP突破28兆元，這是非常大的成就，而這成果部分來自南科工作夥伴。

盼臺灣從硬體製造提升至軟體登峰

卓揆進一步表示，南科晶圓已取代30年前現址甘蔗園的甘蔗，成為臺灣邁向世界、主導世界科技力量的高科技產品。從1980年竹科成立開始，臺灣累積強大的產業聚落經驗，因此臺美對等關稅談判時，我國提出協助美國形成產業聚落，推進雙方企業在美投資的長遠發展。2024年起，政府提出10年3000億的「晶創臺灣方案」等計畫，目標培養更多AI及半導體人才、擴大引進更多IC產業，吸引更多國際資金、國際大廠來臺，讓所有科學園區均能蓬勃發展。今年更編列311億元「AI新十大建設」，盼將臺灣從硬體製造提升至軟體登峰。

卓揆指出，因為經濟成長，政府得以改善全民生活，例如「0到6歲國家一起養」托育政策及青年婚育租屋協助在今年編列1136億，參加此次集團婚禮的新人均能受益。致詞結束後，卓揆率與會貴賓喊出「南科三十，生日快樂」，切下生日蛋糕，並向66對新人獻上祝福，進行福證儀式。

卓揆赴臺南出席南部科學園區30週年園慶暨集團結婚活動，向新人獻上祝福。（行政院提供）