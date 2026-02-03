出席台北國際書展開幕式 賴清德：找一位好老師不如找好書

總統賴清德今出席台北國際書展開幕式，分享「找一位好老師不如找好書」。（圖／總統府提供）

2026台北國際書展今天（3日）於台北世貿一館正式開展，總統賴清德上午出席開幕典禮，強調閱讀與文化教育的重要性，並肯定文化幣政策對推動青年閱讀的正面影響。賴指出，過去擔任台南市長期間，他看到不少家長為了孩子升學，想盡辦法擠進明星學校、名師班級，實際上好老師可遇不可求，「找一位好老師不如找好書」。

總統賴清德今上午出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」，由總統府秘書長潘孟安、文化部長李遠、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆、泰國出版暨書商協會會長納塔恭、台北書展基金會董事長郝明義、立委吳思瑤、陳培瑜、等人陪同，期盼政府與文化界攜手推動全民閱讀，為台灣文化與國家願景奠定更厚實的基礎。

賴清德致詞時表示，自己擔任台南市長期間，曾看到不少家長為了孩子升學，想盡辦法擠進明星學校、名師班級，但是他並不認同，與校長、老師及家長溝通後，「與其擠進一所好學校，不如遇到一位好老師」，但好老師可遇不可求，因此他也認為，「找一位好老師不如找好書」。

總統賴清德表示，他非常重視閱讀，在擔任台南市長期間，即大力推動閱讀計畫。（圖／總統府提供）

賴清德提到，他非常重視閱讀，在擔任台南市長期間，即大力推動閱讀計畫，現在擔任總統，也持續推廣前總統蔡英文開始執行的文化幣政策，文化幣發放的年齡層涵蓋13歲至22歲青年，十年來已對國內文化產生積極且正面的影響，尤其在13歲至15歲的族群中，約有60%的文化幣都是用於買書，顯示對推廣閱讀也發揮作用。

賴清德也分享，日前他收看建築師姚仁喜的專訪，姚提到其培養家庭閱讀習慣的歷程，讓他深受啟發，但並不是每個父母都可以提供孩子這樣的機會，因此期盼由國家和文化界共同推動閱讀計畫，相信對文化事業、對孩子的未來與國家願景，都有很大助益。



