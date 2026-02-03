（圖／翻攝自中國國民黨Facebook）





2026年台北國際書展今（3）日在台北世貿一館開幕，中國國民黨黨主席鄭麗文主席今（3）日出席台北國際書展「徐宗懋圖文舘」開幕時，當場宣布，將出錢出力支持《太陽的後裔》導演柳鍾善，拍攝日治時期，朝鮮獨立運動家趙明河在台灣刺殺日本親王久邇宮邦彥王未遂，並被執行死刑的事件（後世稱此事件為台中不敬事件或趙明河事件）。鄭麗文表示回顧歷史的目的不是為了延續仇恨，而是為了尋找和解的契機，並為當前的區域和平貢獻一份心力。

廣告 廣告

國民黨在其Facebook上表示，徐宗懋的史料中，記錄了1920年代朝鮮義士趙明河在台中留下的足跡。這段往事反映出東亞各民族在追求人權的過程中，曾有過彼此扶持、命運與共的深刻連結。

國民黨亦表示，面對這段融合了台灣抗日先賢與韓國復國精神的史實，鄭麗文主席現場宣布將啟動跨國影視合作，期望透過軟實力將這份追求自由與和平的精神傳遞下去。

國民黨說，鄭麗文主席在致詞中特別強調，中華民國在東亞近代史中，始終扮演著追求正義與維護和平的關鍵角色：

1. 不分國籍的和平願景：我們應站穩中華民國的角度，以更寬廣的「東亞視野」看待歷史，推動不分國籍、共同珍視的和平價值。

2. 讓東亞成為和平起點：過去的東亞曾飽受戰火與動盪，但在21世紀的今天，我們要讓這個區域從衝突的前線，轉變為全球和解與和平的示範區。

3. 世代共榮的使命：前輩們的奮鬥換來了今天的繁榮，我們更有責任透過文化交流，消弭誤解，為下一代創造一個太平盛世。

鄭麗文期盼這場跨國的文化合作，能帶動更多關於「區域和平」的對話。中華民國，將永遠是東亞穩定與進步的堅定力量！

依維基百科資料，台中不敬事件（或趙明河事件）發生於1928年5月14日的日治時期台灣台中，當時以大日本帝國陸軍檢閱使身分來台灣訪問的日本親王久邇宮邦彥王巡視台中州時，在台中州立圖書館（現合作金庫銀行台中分行）前的行道樹下，被在台朝鮮人趙明河以短刀行刺，但事敗被捕。台灣總督府高等法院上告部於同年7月18日按當時《日本刑法》判處趙明河死刑，同年10月10日執行。時任台灣總督上山滿之進、總務長官後藤文夫、警務局長本山文平、台中州知事佐藤續等人為該事件在同年6月至7月間相繼引咎辭職。

更多新聞推薦

● 出席台北國際書展 鄭麗文宣布將出錢力支持柳鍾善拍趙明河刺殺日親王事件