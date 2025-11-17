出席台日工程技術研討會 卓榮泰：讓台日雙方強強聯手走向世界

行政院長卓榮泰今日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」。楊文琪攝



行政院長卓榮泰今(11/17)日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，他致詞時表示，過去我們在工程方面除了互相學習經驗、彼此進步之外，也有很多海外成功的案例，未來是不是更有可能雙方從產業的互補跟工程的互相學習經驗當中，能夠同時用這樣集體的力量，去爭取更多海外合作的機會，也就是讓台日雙方強強聯手走向世界，這也是未來因應全球關稅新的貿易秩序之後，台灣日本雙方應該緊密接合在一起的一項重要指標。

卓榮泰說，今天演討會有20個專題分組、50項議題，有60位以上的日本政府跟學界的專家來擔任討論的講師，而新增的議題包括國家公園地熱以及公共工程等，台灣跟日本有一個相同之處，就是溫泉很多，所以我們也想開發地熱，讓我們的綠色能源產業能夠再加油，所以在多元發展綠能的這個產業工程當中，會多元化去嘗試各種新的措施。

他指出，台灣知道對於世界的科技領域製造業有責任，所以會在民生用電之外，對產業用電、經濟發展，政府知道台灣有責任，不僅對人民有責任，對全世界都有責任，所以我們維持一個穩定而且足夠的能源政策，除了現有的能源繼續增加之外，會多元開發各種形式。

卓榮泰認為，過去我們在工程方面除了互相學習經驗、彼此進步之外，也有很多海外成功的案例，比方說在印尼雅加達的捷運，在菲律賓南北通行的鐵路等等，未來是不是更有可能雙方從產業的互補跟工程的互相學習經驗當中，能夠同時用這樣集體的力量，去爭取更多海外合作的機會，也就是讓台日雙方強強聯手走向世界。

卓榮泰說，最近高市首相在日本國內獲得極大的人民支持，支持力相當高，「我非常的羨慕」，我們也感受到日本政府跟人民對台灣不僅在產業經濟上、在人民文化旅遊上與我們交流，更願意致力於在印太地區的和平穩定，雙方理念相近的國家更願意結合在一起，形成一個安全的屏障，我認為台灣會展現自我保護國家主權安全的能力跟責任，希望跟世界所有理念相近的國家站在一起，為自由民主人權而奮鬥，這個也是我們雙方之間一個不可脫離、不可分離的深層東西，尤其在今年APEC會議上面，高市首相親自接見我們的領袖代表林信義代表，而且主動對國際發佈這樣的訊息，再度表示台日雙方之間的關係比過去更為緊密。

