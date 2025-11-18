出席台灣美國商會會員大會 蔡英文：台灣對穩定國際貿易有重要意義

台灣美國商會今天(18日)舉辦年度會員大會，前總統蔡英文致詞指出，近期台美雙方經貿擴大交流，雙方互信持續深化，而兩岸安全的影響性已為全球所關注，台灣在第一島鏈的關鍵位置，對民主國家以及國際貿易的穩定性具有重要意義。

台灣美國商會發布新聞稿，揭露今天舉辦的2025年度會員大會，邀請前總統蔡英文、美國在台協會處長谷立言(Raymond Greene)出席。

蔡英文表示，美國近期在先進運算、雲端服務與綠色能源領域的多項重大投資持續增加，同時台灣對美投資額也屢創新高，形成雙向擴大交流，顯示雙方互信深化，且在經濟發展重點上高度契合；而台灣在高科技產業的領先地位與日益強化的韌性，是美國企業合作的重要基礎。

谷立言此次也受邀做主題演講。谷立言表示，美台經貿關係正持續深化，並處於「黃金時期」，其政策動能強勁、擴大雙邊投資，在多個策略性領域深化合作。他強調，美台共享的民主價值與經濟理念，將持續作為雙邊夥伴關係的基礎，尤其是在美國明年將慶祝建國250週年，台灣美國商會也將迎創立75週年的重要里程碑之際。

台灣美國商會理事長銀丹（Dan Silver）指出，過去一年對商會與全球商業環境而言，都是「充滿重要進展的一年」。隨後，他也強調台灣作為「民主理念的全球守護者與倡議者」的關鍵地位，並重申商會將持續與美、台重要利害關係人保持積極對話，繼續倡議台灣對於美國經濟的重要性，協助確保台灣持續成為「最適合經商的地方」。

台灣美國商會強調，將持續深化美台經貿關係，並與政府及產業夥伴緊密協作，推進共同重點議題，促成更穩定、具競爭力，且與國際接軌的投資與商業環境。(編輯：宋皖媛)