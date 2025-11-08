出席台積電運動會即離台 黃仁勳：農曆新年會再回來

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳昨(7)日下午，炫風式抵台，今(8)日一早7點多，更從下榻飯店出發，準備出席台積電運動會。

可以聽到黃仁勳表示，今(8)日參加完台積電運動會後，就會離開台灣，對於沒有吃到心心念念的台灣美食，覺得非常可惜，不過他也透露了，在農曆新年時，他會再度回來。

