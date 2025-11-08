出席台積電運動會即離台 黃仁勳：農曆新年會再回來
台北市 / 綜合報導
輝達執行長黃仁勳昨(7)日下午，炫風式抵台，今(8)日一早7點多，更從下榻飯店出發，準備出席台積電運動會。
可以聽到黃仁勳表示，今(8)日參加完台積電運動會後，就會離開台灣，對於沒有吃到心心念念的台灣美食，覺得非常可惜，不過他也透露了，在農曆新年時，他會再度回來。
更多華視新聞報導
台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎
業績狂！ 黃仁勳赴台積台南三奈米廠 喊話鼓勵「加油」
美國和中國誰將成AI贏家？ 黃仁勳.川普「不同調」
其他人也在看
友達ADR7日上漲0.13美元漲幅3.50%折台股11.92元
(中央社台北2025年11月 8日電)友達光電在OTC US掛牌ADR以3.84美元作收，上漲0.13美元，漲幅 3.50%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股友達每股為 11.92元。最近10個交易日行情如下：友達 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 73.840.133.5031.04511.911/ 63.71-0.07-1.8530.95011.411/ 53.780.071.8930.95411.711/ 43.71-0.25-6.3130.90611.411/ 33.960.000.0030.83812.210/313.96-0.17-4.1230.74912.110/304.13-0.23-5.2830.71512.610/294.360.040.9330.63013.310/284.32-0.12-2.7030.62613.210/274.440.061.3730.71913.6中央社財經 ・ 11 小時前
台積電ADR7日下跌2.74美元跌幅0.95%折台股1778.88元
(中央社台北2025年11月 8日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以286.50美元作收，下跌2.74美元，跌幅 0.95%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股台積電每股為 1778.88元。最近10個交易日行情如下：台積電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 7286.50-2.74-0.9531.0451778.811/ 6289.24-4.40-1.5030.9501790.411/ 5293.64-0.41-0.1430.9541817.811/ 4294.05-10.81-3.5530.9061817.511/ 3304.864.431.4730.8381880.210/31300.43-2.79-0.9230.7491847.510/30303.22-1.87-0.6130.7151862.610/29305.093.561.1830.6301868.910/28301.533.281.1030.6261846.910/27298.253.291.1230.71918中央社財經 ・ 11 小時前
聯電ADR7日上漲0.10美元漲幅1.37%折台股46.01元
(中央社台北2025年11月 8日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以7.41美元作收，上漲0.10美元，漲幅 1.37%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股聯電每股為 46.01元。最近10個交易日行情如下：聯電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 77.410.101.3731.04546.011/ 67.31-0.45-5.8030.95045.211/ 57.760.162.1130.95448.011/ 47.60-0.24-3.0630.90646.911/ 37.840.131.6930.83848.310/317.710.182.3930.74947.410/307.530.141.8930.71546.210/297.39-0.24-3.1530.63045.210/287.630.060.7930.62646.710/277.570.030.4030.71946.5中央社財經 ・ 11 小時前
中華電信ADR7日上漲0.51美元漲幅1.22%折台股131.63元
(中央社台北2025年11月 8日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 42.40美元作收，上漲0.51美元，漲幅 1.22%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股中華電信每股為131.63元。最近10個交易日行情如下：中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 742.400.511.2231.045131.611/ 641.89-0.33-0.7830.950129.611/ 542.220.110.2630.954130.611/ 442.11-0.45-1.0630.906130.111/ 342.56-0.02-0.0530.838131.210/3142.58-0.08-0.1930.749130.910/3042.66-0.15-0.3530.715131.010/2942.81-0.59-1.3630.630131.110/2843.400.451.0530.626132.910/2742.95-0.37-0.8530.719131.9中央社財經 ・ 11 小時前
黃仁勳抵達台積電運動會 暖喊：跟台積電一家人
黃仁勳抵達台積電運動會 暖喊：跟台積電一家人EBC東森新聞 ・ 10 小時前
美政府關門衝經濟 美股跌幅收斂、台積電ADR跌0.95%
美國聯邦政府停擺進入第38日，創下政府關門歷來最長紀錄，美國各地40個繁忙機場自7日起削減4%的航班數量。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國政府關門帶來的經濟衝擊遠大於預期，當局原先估計其第四季國內生產毛額（GDP）可增長3%，如今增幅恐只有一半...CTWANT ・ 10 小時前
台積電運動會今登場 黃仁勳到場參加、員工期待特別獎金加碼
護國神山台積電（2330）今（8）日將在竹北體育場舉行運動會，今年最特別的就是邀請大客戶、AI晶片霸主黃仁勳來參加，黃仁勳與創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台勢必造成矚目焦點，但最受基層員工期待的發放發放特別獎金，台積電今年業績大放異彩，特別獎金也勢必加碼，比去年每人發放2萬元增加。自由時報 ・ 11 小時前
AI引爆企業裁員潮 台股起跌點開始？
大盤今天續跌，美股短線也走弱，科技廠加碼 AI，這代表 AI 趨勢沒退燒。但短線盤勢漲太快，估值過熱過高，加上美國政府關門，已創下最長紀錄。AI 巨頭舉債投資，損害現金流，法院可能判決，對等關稅違法，還有企業裁員人數激增。種種利空加起來，當前氣氛，股市確實具備修正的空間。 台股鉅亨網 ・ 10 小時前
台積電運動會 黃仁勳、魏哲家出場還送飛吻
台積電2025年運動會今（8）日登場，董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳一同入場，黃仁勳在接受採訪時指出，今天是台積電家庭日，是很特別的一天，輝達和台積電一直也像家人。兩人都穿著台積電運動服，一起坐在會場聊天，隨後魏哲家上場接受來自全球區隊歡呼。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）與台積電董事長魏哲家（左）8日一同在新竹縣立體育場出席台積電年度運動會。中央社 ・ 10 小時前
美政府關門加劇經濟疑慮 美股多收跌、台積電ADR跌0.95％
美政府關門危機持續延燒，本週新的數據加劇投資人對經濟放緩的擔憂，週五美國股市早盤大跌，盤中跌幅收斂，道瓊工業指數收盤小漲74.8點、0.16%，那斯達克指數下跌0.21%，標普500指數上漲0.13%中廣新聞網 ・ 10 小時前
黃仁勳今重點行程！首次參與台積電運動會 現場維安大升級
AI教父來了！輝達執行長黃仁勳昨日風塵僕僕來台，首站到達台積電南科3奈米廠參觀，晚上與台積電董事長魏哲家及高層大啖永康羊肉爐。今日（11/8）行程唯一重點就是台積電運動會。太報 ・ 10 小時前
《台北股市》不斷更新！金控10月獲利不藏私 10家大公開
【時報-台北電】存股族照過來，2025年10月金控獲利懶人包來了！「時報資訊」不斷電連續整理報導，最新獲利、EPS一次看，截至7日共10家金控公司已公布獲利成績單，單月獲利王為中信金、單月MoM王為玉山金；累計獲利王為中信金、累計EPS王為中信金、累計成長王為玉山金。 整體獲利方面，10家金控10月稅後盈餘合計285.56億元，月減16.82%、年增43.99%，其中1家逾50億元，6家逾20億元。累計稅後盈餘合計2696.44億元，年增3.71%，其中2家賺贏去年全年（去年度虧損不計入），為玉山金、永豐金。累計EPS方面，1家賺超過3元，8家賺逾1元。 個股各項TOP 3排名，「單月獲利」為中信金、凱基金、元大金；「單月MoM」3家正成長，為玉山金、凱基金、元大金，分別為8.04%、4.88%、0.47%。「累計獲利」為中信金、兆豐金、元大金；「累計YoY」7家正成長，為玉山金、華南金、永豐金，分別為30.97%、14.45%、13.50%。 ●金控2025年來EPS爭霸排行： 1.中信金(2891)月賺65.84億元，月減41.10%。累賺673.44億元，年增6.24%。EPS3時報資訊 ・ 10 小時前
黃仁勳現身！台積電運動會開跑 傳魏哲家將有感加碼獎金
台積電(2330)8日於新竹縣立體育場舉辦2025年運動會，今年主軸為「團結、活力與創新」，全場氣氛熱烈；為迎接輝達執行長黃仁勳整體維安規格升級，一大早董事長魏哲家即率領經營團隊於體育館中廊等待。本次，除新竹、台南及高雄廠區同仁踴躍參與外，來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百位海外員工亦專程返台共襄盛舉，展現台積人全球一體、凝聚向心的企業文化。中時財經即時 ・ 11 小時前
台積8日運動會 張忠謀、黃仁勳可望同台
台積電年度運動會明天在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達執行長黃仁勳出...聯合新聞網 ・ 1 天前
2025年台積電運動會盛大舉行（1） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，員工裝扮進場，展現活力與士氣。中央社 ・ 8 小時前
黃仁勳出席2025年台積電運動會（1） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）出席致詞說沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 8 小時前
台股近兩個月已漲4000點 投顧:回檔整理有利長線
「大盤連漲後開始休息，建議動作放緩」。展望近期台股，國內投顧法人表示，總結而言，AI趨勢雖然長線不變，但是短期估值調整，特別是近兩個月股市強勢進擊漲4000點，因此，大盤指數回檔整理，有利台股長線，而投資人習慣見跌就買，「應該放慢動作，等待更佳機會」。自由時報 ・ 11 小時前
台積電運動會》魏哲家主持開場 黃仁勳站台致意「台積我愛你」
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 7 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（1） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日現身2025年台積電運動會，許多粉絲在場外等候黃仁勳，期待跟他簽名合影。中央社 ・ 7 小時前