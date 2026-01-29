出席台船基隆廠企業工會就職典禮 童子瑋：有幫助的事都算我一份 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

基隆市議長童子瑋今（29）日出席台船基隆廠企業工會第25屆理事長、職工福利委員會主委就職典禮。童子瑋表示，台船對基隆來說是很關鍵的產業核心，作為台船之友，他會努力幫大家爭取工作空間和機會，「只要台船賺錢、基隆就會賺錢」。

童子瑋致詞時表示，只要台船廠內的工作穩定，連帶著油漆、木工、機械，還有周邊的餐飲與服務業等產業，都會一起受惠。更重要的是，有了完整的產業鏈，基隆的企業環境變好，才會有更多企業願意設廠、青年人才願意在這裡就業、成家、生活。

童子瑋說，台船發展一直是他放在心上的目標，未來只要是對台船發展有幫助的事，都算他一份。他也回憶，小時候要去和平島，大家都知道最好避開下午5點，因為台船下班時間一到，幾千名員工同時出廠，路況馬上就塞住了，「這樣的畫面，讓我很早就體會到台船對基隆影響有多深」。

童子瑋強調，這段時間，他也持續和中央相關單位溝通，爭取後續造船與修船計畫，未來也會一直站在台船的身後，努力爭取更多工作空間和機會，期盼每一位台船夥伴一起撐起基隆，讓這座城市的發展越來越好。

照片來源：童子瑋辦公室提供

