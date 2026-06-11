出席台船工會會員大會 賴瑞隆：支持國艦國造、落實勞工權益

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賴瑞隆出席台船企業工會會員大會，強調將持續支持國艦國造與造船產業發展，並爭取勞工共享經濟成長成果。（圖／截自賴瑞隆臉書）

民進黨立委賴瑞隆今（11）日受邀出席台船企業工會會員大會，除向工會理事長張益得及全體會員表達感謝與敬意外，也承諾將持續推動勞退舊制轉新制等政策，實質保障勞工權益，讓勞工共享產業發展成果。

賴瑞隆表示，台船不僅是台灣造船產業的重要支柱，更是國家戰略布局的關鍵力量，長年肩負國防自主、產業升級及海洋發展的重要任務，對高雄產業發展具有重大意義。

他指出，從國造潛艦「海鯤號」、綠能運輸船「環海翡翠輪」，到海巡署大型巡防艦「西拉雅號」，一項項指標性成果都展現出台船員工深厚的專業技術與堅強執行力，也讓台灣造船實力持續受到國際關注。

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賴瑞隆表示，國艦國造政策不僅有助提升國防自主能力，更帶動鋼鐵、機械及高階製造等相關供應鏈發展，創造更多產業需求與就業機會，對整體經濟發展具有正面效益。

不過，他也提到，日前國民黨立法院黨團堅持凍結潛艦國造後續艦119.5億元預算，恐對國防自主及產業發展造成衝擊。他認為，國防自主與產業升級不應淪為政治攻防工具，相關政策應獲得穩定支持，才能持續累積國家實力。

賴瑞隆強調，高雄正處於產業轉型與升級的重要階段，未來將持續支持台船發展，協助擴大全球市場布局，同時爭取更多保障勞工權益措施，讓第一線勞工共享經濟成長成果。

他表示，將持續與台船及工會站在一起，以具體政策與行動支持造船產業發展，共同強化台灣國防自主能力與經濟競爭力。

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