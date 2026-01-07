出席吃海鮮挺日本千人宴 石平嗆：對習近平最強烈諷刺

日本維新會參議員石平6日晚間出席「吃海鮮挺日本」千人宴活動。 圖：翻攝邱志偉臉書

[Newtalk新聞] 台日友好再升溫！日本維新會參議員石平訪台行程滿檔，6日晚間出席「吃海鮮挺日本」千人宴活動。他致詞時強調，這場盛會不只是「日台一家親、日台友誼的象徵」，更是「對中國、對習近平最強烈地諷刺」。

活動現場擺滿來自日本的海產與水果，行政院長卓榮泰也現身「台日產經友好促進會」舉辦的這場挺日盛會；總統府資政、甫就任台灣日本關係協會會長的謝長廷，也出席共襄盛舉。

石平致詞時指出：「今天這個盛會，就是日台一家親、日台友誼的象徵，同時這個盛會，是對中國、對習近平他們的一個強烈諷刺。」

卓榮泰則向石平表達歡迎：「來到台灣你會覺得，台灣就是一個民主自由，而且國人熱愛交朋友、熱愛和平的地方。台灣就是最安全的地方，我們歡迎石平議員。」

不過，石平日前稱「能入境證明台灣是獨立國家」，讓中國外交部氣得跳腳，回嗆「宵小狂言不值一評」，引發輿論與台日政界關注。

印太戰略智庫執行長矢板明夫也重砲回擊：「中國外交部已進入歇斯底里狀態，他們這些話不是外交常用語言。中國外交部這種發言，才是不值得一評、上不了檯面。」

謝長廷正式接任台灣日本關係協會會長後，也承諾延續「善的循環」，並強調台日關係應深化為「安全與和平共同體」：「我們要把這種善的循環擴大，把友好深化為共同體關係，也就是盛衰榮枯與共，更是安全上的和平共同體。」

談到當前立法院藍白陣營第六度封殺總預算，謝長廷也直言憂心：「總預算、國防預算沒有通過，會讓外交更困難。外國會覺得台灣失能，承諾的事情不一定做得到，因為預算被卡。」

面對媒體詢問「總預算又遭封殺是否可能下鄉說明」，卓榮泰未正面回應，但行政院對今年國防、地方建設與補助進度表達擔憂，也盼地方政府能呼籲選區立委履行審議總預算職責，避免國安與建設雙雙延宕。

日本參議員石平（手持花者）6日抵台，印太戰略智庫、台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨、民團到機場迎接石平訪台。 圖：台灣國／印太戰略智庫提供