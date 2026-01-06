政治中心／綜合報導

日本參議員石平訪台行程滿檔，6日晚間也出席「吃海鮮挺日本」千人宴活動，致詞時強調這場盛會象徵日台一家親，同時也是對中國、對習近平最強烈地諷刺。現場還有行政院長卓榮泰，以及剛就任台灣日本關係協會會長的總統府資政謝長廷，一起共襄盛舉。

擺滿來自日本的海產、水果，行政院長卓榮泰逛攤位，現身「台日產經友好促進會」舉辦的吃海鮮、挺日本千人宴，這回還有重量級嘉賓日本維新會參議員石平參與。

日本維新會參議員石平：「今天這個盛會，就是我們日台一家親，日台友誼的象徵，同時這個盛會，是對中國對習進平，他們的一個強烈的諷刺。」

廣告 廣告

行政院長卓榮泰：「來到台灣你會覺得，台灣就是一個民主自由，而且國人是熱愛交朋友，熱愛和平的地方，台灣就是最安全的地方，我們歡迎石平議員。」

出席吃海鮮挺日本千人宴 石平嗆：對習近平最強烈諷刺

出席吃海鮮挺日本千人宴 石平嗆：對習近平最強烈諷刺。（圖／民視新聞）但石平稱「能入境證明台灣是獨立國家」，讓中國外交部氣得跳腳，嗆「宵小狂言不值一評」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫：「中國外交部現在已經，進入一種歇斯底里的狀態，基本上他們這些話，並不是一個外交常用的語言，中國外交部這種發言，才不值得一評上不了檯面。」

矢板明夫狠酸中國是歇斯底里，而且台日友好關係再深化，前駐日代表、總統府資政謝長廷，正式就任台灣日本關係協會會長，承諾讓善的循環延續。

台日關係協會會長謝長廷：「我們要把這種善的循環擴大，把這個友好深化為共同體的關係，就是說盛衰榮枯與共，也是安全上的和平共同體。」

出席吃海鮮挺日本千人宴 石平嗆：對習近平最強烈諷刺

出席吃海鮮挺日本千人宴 石平嗆：對習近平最強烈諷刺。（圖／民視新聞）

不過曾任行政院長的謝長廷，面對目前總預算被藍白第六度封殺，也有話要說。

台日關係協會會長謝長廷：「這個總預算沒有通過，這個國防預算沒有通過，會讓我們的外交困難，因為外國都會覺得，你台灣失能嘛，你承諾的事情不一定做得到，因為你預算被卡。」

記者vs.行政院長卓榮泰：「怎麼看總預算又被封殺，有可能下鄉來說明嗎。」

行政院也對今年各項國防、地方建設及補助進度令人擔憂，盼地方政府呼籲選區立委履行審議總預算的職務。

原文出處：出席吃海鮮挺日本千人宴 石平嗆：對習近平最強烈諷刺

更多民視新聞報導

TPASS恐斷炊！江怡臻批綠狼又來了 彭一書反嗆發廢文：藍應速審總預算

F-16墜機「飛官跳傘逃生」下落不明！柯文哲嘆：壓力很大

F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職

