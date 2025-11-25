出席哈利法克斯論壇 外交部：台灣展現打造韌性供應鏈的重要角色

外交部政務次長陳明祺出席論壇「燭光夜談」場次，與倫敦大學亞非學院中國研究所主任曾銳生及Google Cloud國際安全合作部門主管Christopher Porter同場與談。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 外交部今（25）日表示，外交部政務次長陳明祺應邀率團赴加拿大，出席今年11月21日至23日在哈利法克斯舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HFX）。外交部指出，我國持續向國際社會展現守護民主、維護區域和平及打造韌性供應鏈的重要角色，並與理念相近夥伴共同面對威權挑戰。

陳明祺此行除參與「燭光夜談」（Night Owl Session）活動，擔任「人工優勢：中國的智能模式」（Artificial Advantages: China’s Intelligent Approach）專題的與談人外，也接受美國公共電視網PBS News、加拿大「有線公共事務頻道」（CPAC）、《環球郵報》（The Globe and Mail）等主流媒體專訪。

外交部政務次長陳明祺在參與論壇期間會晤德國國會議員Peter Beyer及Stephan Mayer 並合影留念。 圖：外交部提供

陳明祺在訪談中向國際社會清楚說明，台灣致力強化國防自主與全社會韌性，堅定維護台海和平穩定現狀；台加雙邊在經貿、科技及民主治理領域合作快速深化，具高度互補性；並分享威權體制所帶來的政治與安全風險相關觀察。

論壇期間，陳明祺也與美國聯邦參議員、加拿大聯邦參眾議員、德國聯邦議院議員等多國代表團舉行雙邊會談及場邊會晤。雙方就強化投資、供應鏈合作及民主夥伴鏈結等議題深入交換意見，並共同認為，經貿交流是深化台歐關係及強化民主供應鏈的關鍵基礎。多國代表並重申，將持續支持台灣，並致力推動與我國在更多領域的合作。

外交部表示，透過此次陳明祺率團出席HFX，我國持續向國際社會展現守護民主、維護區域和平及打造韌性供應鏈的重要角色，並與理念相近夥伴共同面對威權挑戰。外交部將持續深化台灣與全球民主國家的安全合作，提升台灣於國際舞台的能見度與貢獻。

哈利法克斯國際安全論壇創立於2009年，是全球重要安全對話平台，匯聚民主國家政府高層、國會領袖及戰略專家，自2018年起每年均邀請台灣代表與會，去年前總統蔡英文並以「馬侃公共事務服務獎」得主身分在論壇發表專題演說。

