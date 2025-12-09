出席商業領袖座談 卓揆：為產業提供最大支持與協助

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（9）日率部會首長出席「2025行政院長與商業領袖座談會」時表示，今年臺灣前3季經濟成長率分別為5.54%、7.71%、8.21%，預估全年經濟成長率將達7.37%，感謝全體國人及國內產業為臺灣締造如此亮眼的成績，政府將與所有產業界站在一起，傾聽各位建言，共同面對及尋求合理解決問題的方式。

卓揆提到，2024年我國服務業產值將近15兆元，就業人口達700萬人以上，占總就業人數約60%，因此政府非常重視國內中小微企業的發展。自美國於臺灣時間4月3日清晨發布「對等關稅」政策後，行政院在48小時內便提出880億元產業支持方案，協助國內產業因應，後續立法院也通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案》，將預算提高至930億元。

卓揆今日在現場也特別展示中央製作的「臺美關稅產業支持方案」摺頁，內含經濟部、財政部、勞動部、農業部及教育部等各項支持措施，期讓國內廠商能充分了解並運用相關產業支持措施與補助資源。

卓揆指出，為應後關稅時代整體國際貿易秩序重整，惟有從安定國內產業開始，才能協助國內企業降低行政成本、促進轉型升級、開拓更多國際市場；因此政府在第一時間以最快速度提出產業支持方案，並提供更充裕、安全、可靠的金融支持。只有國內產業穩定，高科技產業持續向國際布局及開發新市場，才能帶動臺灣經濟發展，進一步提高人民生活水準。