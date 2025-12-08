出席國家永續獎 鄭麗君: 太陽光電明年達20GW目標 已掌握案源
行政院副院長鄭麗君今（12/8）日表示，經過跨部會的會商和盤點，我國太陽光電要達到2026年20 GW的目標，目前都有掌握案源，離岸風電部分，盤點後2035年所需的海域面積應該沒有問題，下個階段希望盤點出2050台灣可使用離岸風電的海域面積。
鄭麗君今日出席「114年國家永續發展獎頒獎典禮」，她致詞時表示，近來各界非常關心綠能的發展，太陽光電案源與離岸風電海域盤點都沒有問題了，希望用新的思維、國土管理的視野來進行再生能源的發展，當然過程要簡化流程，杜絕弊端，同時進行制度的改革，讓綠能發展能更健全，達到預定的目標。
她指出，其他新興能源也在積極研發、推動當中，包括地熱、小水力等等能源的創新策略，面對極端氣候的挑戰，必須進行整體性的國土治理，未來會善用圖資來串接各種資訊，進行治山、治水、防洪、排水，以及居住安全、產業韌性跟疏散防災等各面向的總策略訂定，建立行政治理架構，因應氣候變遷、國土韌性，期待未來的政策與願景，都能跨部門公私協力，大家一起努力。
鄭麗君還表示，永續力就是國家競爭力，這也是企業為什麼持續實踐永續價值的理念基礎，政府的施政也勾勒了三個面向總體目標：社會創新、社會投資和環境保護等面向。當我們期待經濟要發展的時候，要做好社會照顧，擴大社會投資照顧我們的下一代，減輕家庭負擔，就可以讓人的能力可以得到更多的投資，能夠進一步的成長，當人的能力成長了，我們的經濟就更能夠創新成長，所以社會照顧是一種社會投資。
在產業發展方面，她認為也要追求產業永續發展，當我們在追求高科技發展的時候，除了提升智慧製造，也期待擴大智慧應用，來協助解決社會問題，增進社會大眾的福祉，進而帶動百工百業的發展，更重視中小微企業的創新成長，更能促進產業發展過程中的包容成長，這些理念都是環環相扣的。
鄭麗君說，永續是每個人都需要參與的轉型過程，也是一個社會創新的過程，以更好的發展模式，兼顧社會包容、成長，兼顧綠色環境，每個人多做一些就能夠多往前一步，當我們更往永續賣進一步，就可以為下一代走出更廣更遠的道路。
