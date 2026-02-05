出席國際動漫節！蔣萬安自曝大兒子推坑：如果是欣梅爾一定會這樣做

政治中心／綜合報導

第14屆台北國際動漫節，今（5）日在台北南港展覽館舉辦開幕記者會，台北市長蔣萬安親自出席，當被問到想看哪個動漫時？蔣透露，「昨天晚上老大特別不斷向我推坑」，特別交代他在現場若有看到《吉伊卡哇》周邊商品或是玩偶幫他買，《葬送的芙莉蓮》第二季已經開播，所以如果有福袋也幫他帶一個。蔣萬安說當時他看著兒子說「嗯，欣梅爾的話一定會這樣做。」

至於兒子要買哪一款《吉伊卡哇》？蔣萬安說「他都喜歡，等一下如果有不錯的周邊商品，可以幫他買一個。」去年蔣萬安曾cosplay成日本漫畫《咒術迴戰》的角色五條悟，蔣說包括最近在松菸、華山，有咒術迴戰還有相關的動漫特展，不只是在南港展覽館，其實台北市包括西門地下街也重新改造，這些場域非常歡迎熱愛動漫的朋友，可以來台北市走走逛逛。

媒體問到中國文旅部昨宣布，將在近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。對此，蔣萬安表示，兩岸之間的觀光交流都是好事，大家都應該做出有智慧的決定，為人民謀求福祉。

另外，對於國共達成15項「共同意見」，陸委會表示配合統戰政府不會接受，蔣萬安回應說，自己一再強調兩岸對話，一定要秉持著對等尊嚴善意互惠的原則來進行，另一方面中央陸委會應該要看到地方及民間，在推動兩岸的對話，為人民謀求福祉帶來實質的相關的福祉，我覺得中央也應該要樂觀其成。

