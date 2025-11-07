出席國際旅展！賴清德喊「組觀光國家隊」：希望2030年達兆元產值目標

政治中心／綜合報導

2025 ITF台北國際旅展」今（7）日舉行開幕典禮正式登場，總統賴清德出席致詞表示，去年觀光產值國內已經有8378億元，希望2030年達到兆元產值目標，喊出部部都是觀光部，總統也不能置身事外，組成國家隊來推動。對於國旅，賴清德也期許觀光產業的產業鏈要持續不斷精進品質要提高、服務要更好，因為國旅跟以往不一樣，是跟國際競爭。



賴清德在致詞時提及，今年旅展更勝於以往，總共有123國家或城市攤位一共有一千六百個攤位，呼籲國人不要錯過，「買到就是賺到」，多多採購不管國旅或國際旅遊都非常值得大家來。

賴清德指出，台灣以觀光立國，要團結合作善用台灣好山好水、好風情；還有美食、美景、美麗的多元文化，推動台灣無煙囪的觀光產業帶動台灣經濟發展，能夠造福國人，至於該怎麼做呢？要設定目標「去年觀光產值國內已經有8378億元，希望2030年達到兆元產值目標，大家一起努力，要達到這目標交通部或行政院能儘速成立專責研究單位，包括人才培育、商品開發 怎樣把觀光產業鏈結合效益更大。

另外，賴清德說，還要確地方向，旅遊有國旅有國際旅遊，國際旅遊又分兩個一個是Inbound一個是Outbound，三個對台灣都非常重要，如果要提高國內的旅遊產業產值，恐怕不能疏忽國旅，特別是Inbound的國際旅遊要再加強，台灣大概一年花一兆四千多億元去做觀光旅遊，其中大概九千億在國外旅遊，國內旅遊是五千億左右，換句話說國內旅遊還要再加強，也希望有123國家城市來台參展，交通部應該要協助國內業界去各國旅展參展，歡迎各國貴賓好朋友來台灣。

賴清德提及，加強國內旅遊，固然交通部長陳世凱說成績不錯今年一到九月份，相較於2019年疫情前國旅有成長，但是他認為還會有更好的條件，第一放假增加了有九次連續假期，總共有33天的假期，國人時間有了。

賴清德說，第二台灣經濟不斷成長，政府做了很多社會投資就是零到六歲國家一起養，高中職免學費，私立大學每一個孩子每年補助三萬五千，長照3.0也如火如荼地展開，過去家庭有錢一定要先吃飯，孩子的教育醫療費用等等，現在這些問題幾乎社會制度有一定的解決，尤其現在持續在減稅，現在單身租屋族每年賺62萬元，不用繳稅，四口之家一對夫物兩個五歲以下的小孩，年收入164萬以下不用繳稅，三代同堂上面有一對老的要孝順，年收入212萬不用繳稅，也就是家庭可支配所得增加了，可以自由運用了，可以去旅遊，有時間也有錢，旅遊是一個項目。

賴清德繼續表示，第三行政院要求勞動部幫忙外籍移工，要開放旅宿產業，用中階技術工來協助旅宿產業人力上的問題，所以經濟發展是人民努力，放假放多了是國會跟政府努力結果，對社會投資增加是政府努力，現在就是我們要把人民有錢有閒引導到觀光來，但也要想到國旅有一個非常大的挑戰，就是因為連續假期多了，如果觀光品質差不多，花的費用差不多，國人可能會優先到國外旅遊，所以國旅一定要加油。

賴清德也期許，民間業者跟政府合作，「部部都是觀光部，總統也不能置身事外，組成國家隊來推動這些事情」，他也請交通部、觀光署留意各縣市都有非常好的活動，怎樣讓品質提高效益擴散，吸引國人旅遊，特別是非連續假期時候，要串連、整合、優化，「旅館觀光產業的產業鏈要持續不斷精進品質要提高，服務要更好，要比照國外競爭，因為國旅跟以往不一樣，是跟國際競爭，一定要有這樣的作法。」

賴清德說，希望大家一起合作創造更多價值，利用觀光產業跟國際做朋友交朋友，不管國人去國際旅遊或世界各國人到台灣旅遊，都是國家跟國家 人民跟人民之間深化友誼非常好的機會，以觀光立國也以觀光會友。

